В Чечне раскритиковали блогера, бросавшего в Волгограде деньги в толпу

ВОЛГОГРАД, 6 янв - РИА Новости. Руководство Чеченской республики обеспокоилось поведением блогера, который бросал деньги в толпу в Волгограде, сообщил РИА Новости представитель главы Чечни в Южном федеральном округе (ЮФО) Руслан Гончаев.
Ранее сообщалось, что блогер, который называет себя в сети "Альфредо Аудиторе", разместил пост на своей странице в Instagram о том, что в понедельник собирается раскидать 200 тысяч рублей возле одного из торговых центров Волгограда. По информации местного издания v1.ru, к ТЦ пришло много людей, а когда мужчина начал бросать деньги в толпу, произошла давка. По данным ГУМВД по Волгоградской области, заявлений в полицию по этому поводу не поступало, нарушений общественного порядка не зафиксировано.
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По словам Гончаева, блогер является сыном общественного помощника руководителя представительства Чеченской республики в Волгоградской области.
"Мы обеспокоились, и руководство республики тоже сразу дало нам поручение выяснить, кто такой и что… Он (блогер) объяснил свою позицию, что власти были осведомлены", - сообщил Гончаев.
Несмотря на то что нарушений зафиксировано не было, Гончаев заявил, что не поддерживает акцию, отметив, что "это не в российских традициях". "Если бы он поехал в детский дом и дал бы эти 200 тысяч или ... ветеранам, если бы они дали. Я бы поддержал, может, рядом встал", - добавил он.