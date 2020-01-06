В Чечне раскритиковали блогера, бросавшего в Волгограде деньги в толпу

"Мы обеспокоились, и руководство республики тоже сразу дало нам поручение выяснить, кто такой и что… Он (блогер) объяснил свою позицию, что власти были осведомлены", - сообщил Гончаев.

Несмотря на то что нарушений зафиксировано не было, Гончаев заявил, что не поддерживает акцию, отметив, что "это не в российских традициях". "Если бы он поехал в детский дом и дал бы эти 200 тысяч или ... ветеранам, если бы они дали. Я бы поддержал, может, рядом встал", - добавил он.