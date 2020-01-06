Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-06T20:58+0300
https://ria.ru/20200106/1563152171.html
В Волгограде блогер разбросал деньги в толпу
https://cdn21.img.ria.ru/images/156315/20/1563152053_0:543:1542:1410_1036x0_80_0_0_18e45f6b551465a63aee93e46deb669d.jpg
РИА Новости

В Волгограде блогер разбросал деньги в толпу

19:16 06.01.2020 (обновлено: 20:58 06.01.2020)
13919
ВОЛГОГРАД, 6 янв — РИА Новости. Нарушения общественного порядка во время акции блогера в Волгограде, который кидал деньги в толпу, не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Ранее блогер, который называет себя в сети Альфредо Аудиторе, разместил пост на своей странице в Instagram о том, что в понедельник он собирается раскидать 200 тысяч рублей возле одного из торговых центров Волгограда. По информации местного издания v1.ru, к ТЦ пришли много людей, а когда мужчина начал бросать деньги в толпу, случилась давка.
В полиции РИА Новости сообщили, что нарушения общественного порядка не было.
"Никаких заявлений в полицию не поступало. Нарушений общественного порядка тоже (не было. — Прим. ред.)", — сообщили в ведомстве.
Собеседник агентства отметила, что оснований для проверки нет.
Блогер рассказал, как сбросил Gelandewagen с вертолета
21 декабря 2019, 00:47
Блогер рассказал, как сбросил Gelandewagen с вертолета в Карелии
17272427173
Обсудить 16
Волгоградская областьВолгоградПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного Комитета России
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН
Логотип мессенджера WhatsApp
СМИ предупредили о "новогоднем вирусе" в WhatsApp
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя
Небензя объяснил, почему Россия заблокировала заявление в Совбезе ООН
Такси
В Казани таксиста обвинили в изнасиловании ВИЧ-инфицированной клиентки
Золото
Цены на золото обновили максимум с 2013 года
Младенец
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Иран пригрозил США "вторым Вьетнамом" из-за убийства Сулеймани
Певица Валерия
В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Прощание с онкологом Андреем Павленко
Друг Павленко рассказал о последних неделях онколога
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Эксперт считает, что Ираку необходимы С-400
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Пограничник на границе Киргизии и Узбекистана
На границе Узбекистана и Киргизии произошла драка
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
В Чечне раскритиковали блогера, бросавшего в Волгограде деньги в толпу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Помпео обсудил убийство Сулеймани с саудовским замминистра обороны
03:21Саудовский принц обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке
03:02Помпео заявил, что не намерен баллотироваться в сенат, сообщает СМИ
02:59Пушков заявил о "второй оккупации" Ирака со стороны США
02:52СМИ: в Нигерии по меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва
02:38В постпредстве Ирана при ООН прокомментировали выдачу визы США Зарифу
02:31В США IKEA выплатит $45 млн из-за смерти ребенка после падения комода
02:13Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
02:02Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Венесуэле
02:01Названы лучшие способы прийти в форму после праздников
01:52American Airlines договорилась с Boeing о возмещении убытков
01:35В Омске пройдет традиционный Рождественский полумарафон
01:29Глава Палестины призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль
01:17Путин передал собору Петербурга икону Божией Матери "Тихвинская"
01:12Латвийские военные прекратили обучение сил безопасности Ирака
01:01Православные христиане встречают Рождество Христово
00:45В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было "ошибкой"
00:45В "Яблоке" оскорбили Жириновского после слов о "крепостных и холопах"
00:32Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани
00:28Патриарх пожелал россиянам читать Евангелие и дарить его друзьям
Лента новостейМолния