В Волгограде блогер разбросал деньги в толпу

ВОЛГОГРАД, 6 янв — РИА Новости. Нарушения общественного порядка во время акции блогера в Нарушения общественного порядка во время акции блогера в Волгограде , который кидал деньги в толпу, не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Ранее блогер, который называет себя в сети Альфредо Аудиторе, разместил пост на своей странице в Instagram о том, что в понедельник он собирается раскидать 200 тысяч рублей возле одного из торговых центров Волгограда. По информации местного издания v1.ru , к ТЦ пришли много людей, а когда мужчина начал бросать деньги в толпу, случилась давка.

В полиции РИА Новости сообщили, что нарушения общественного порядка не было.

"Никаких заявлений в полицию не поступало. Нарушений общественного порядка тоже (не было. — Прим. ред.)", — сообщили в ведомстве.