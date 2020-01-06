Друг Павленко рассказал о последних неделях онколога

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв - РИА Новости. Жена и дети хирурга-онколога Жена и дети хирурга-онколога Андрея Павленко , который скончался от рака, были рядом с ним до самой смерти, сообщил друг семьи, хирург Илья Гоцадзе.

Павленко работал в Клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова. После того как в марте 2018 года у него был диагностирован рак желудка, он продолжал оперировать и консультировать пациентов, а также публично рассказывал о своей борьбе с заболеванием и давал советы, как ему противостоять. О его кончине в воскресенье утром сообщила жена. Церемония прощания с Павленко, куда, по уточненным данным, пришли около 300 человек, прошла в понедельник в Спасо-Преображенском соборе Петербурга.

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"Она (супруга Анна Гегечкори - ред.) и дети были с ним до самой последней секунды. Только она и они. Это было его желанием… В последние недели он отказался от встреч с друзьями, не сделал исключения ни для кого. Запретил приезжать и прилетать. Он не хотел, чтобы его видели слабым и больным", - написал Гоцадзе на странице Андрея Павленко в Facebook в понедельник.

Он выразил восхищение женой Павленко, которая "сделала для него больше, чем можно было". "Аня редко спала и ухаживала за ним, фактически, круглосуточно. Последние недели, а особенно в последние дни он нуждался практически в постоянной ежеминутной помощи. Он не принимал эту помощь больше ни от кого, кроме нее. Аня за всех нас ему помогала", - рассказал друг семьи.

Он добавил, что решение о похоронах на следующий день после кончины принадлежало Павленко и было заранее оговорено с супругой. Врач также решил отказаться от "крупномасштабных панихид".

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов , соболезнуя родным и близким Павленко, назвал его примером настоящего врача, человека и гражданина. Соболезнования семье и близким врача выразили глава Минобороны РФ Сергей Шойгу , который был знаком с Павленко, а также министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова . По ее оценке, личный пример мужественной борьбы Павленко с тяжелой болезнью помог тысячам пациентов мобилизоваться и настроить себя на лечение и выздоровление. В понедельник пользователи социальных сетей продолжают восхищаться мужеством врача и соболезнуют его родным.