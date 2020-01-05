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Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью онколога Павленко
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РИА Новости

Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью онколога Павленко

22:27 05.01.2020 (обновлено: 23:41 05.01.2020)
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© ALEXANDER_NATRUSKIN_RIAПредседатель Совета Cancer Fund Андрей Павленко
Председатель Совета Cancer Fund Андрей Павленко
© ALEXANDER_NATRUSKIN_RIA
Председатель Совета Cancer Fund Андрей Павленко. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования семье и близким скончавшегося хирурга-онколога Андрея Павленко, сообщает пресс-служба ведомства.
Павленко работал хирургом-онкологом в клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова. После того как в марте 2018 года у него был диагностирован рак желудка, он продолжал оперировать и консультировать пациентов, а также публично рассказывал о своей борьбе с заболеванием и давал советы, как ему противостоять. О его кончине в воскресенье утром сообщила жена. Прощание с Павленко пройдет в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга в понедельник.
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"Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной Андрея, которого мне посчастливилось знать лично. Андрей Павленко до последних минут оставался верен клятве врача, посвятив остаток своей жизни поиску новых знаний о болезни, которые помогут спасти других… Андрей ушел в рассвете лет, вылечив тысячи больных, вкладывая все силы и знания в спасение своих пациентов, но не себя", - приводятся в сообщении слова Шойгу.
"Убежден, что личное мужество и беззаветная преданность Андрея Павленко своей профессии будут по достоинству оценены медицинским сообществом России", - добавил министр.
Ранее соболезнования семье Павленко выразила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. По ее оценке, его личный пример мужественной борьбы с тяжелой болезнью помог тысячам пациентов мобилизоваться и настроить себя на лечение и выздоровление. В воскресенье пользователи социальных сетей выражают восхищение мужеством Павленко и соболезнуют его родным.
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Андрей Павленко (онколог)Сергей ШойгуРоссияОбщество
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