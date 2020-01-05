Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью онколога Павленко

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Глава Минобороны РФ Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования семье и близким скончавшегося хирурга-онколога Андрея Павленко , сообщает пресс-служба ведомства.

Павленко работал хирургом-онкологом в клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова. После того как в марте 2018 года у него был диагностирован рак желудка, он продолжал оперировать и консультировать пациентов, а также публично рассказывал о своей борьбе с заболеванием и давал советы, как ему противостоять. О его кончине в воскресенье утром сообщила жена. Прощание с Павленко пройдет в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга в понедельник.

"Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной Андрея, которого мне посчастливилось знать лично. Андрей Павленко до последних минут оставался верен клятве врача, посвятив остаток своей жизни поиску новых знаний о болезни, которые помогут спасти других… Андрей ушел в рассвете лет, вылечив тысячи больных, вкладывая все силы и знания в спасение своих пациентов, но не себя", - приводятся в сообщении слова Шойгу.

"Убежден, что личное мужество и беззаветная преданность Андрея Павленко своей профессии будут по достоинству оценены медицинским сообществом России", - добавил министр.