Беглов назвал онколога Павленко примером настоящего врача и гражданина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает хирурга-онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака, примером настоящего врача, человека и гражданина.
Павленко работал в Клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова. После того как в марте 2018 года у него был диагностирован рак желудка, он продолжал оперировать и консультировать пациентов, а также публично рассказывал о своей борьбе с заболеванием и давал советы, как ему противостоять. О его кончине в воскресенье утром сообщила жена. Церемония прощания с Павленко, куда, по уточненным данным, пришли около 300 человек, прошла в понедельник в Спасо-Преображенском соборе Петербурга.
"Сильный, мужественный человек, он до последних дней посвятил себя благородной профессии. Борясь с тяжелым недугом, он находил силы на своем личном опыте анализировать течение болезни и давать рекомендации коллегами и всему обществу как сделать более совершенной и эффективной систему оказания помощи онкологическим больным. Андрей Николаевич Павленко показал нам пример настоящего врача, человека и гражданина", - приводит слова Беглова его пресс-служба в понедельник.
Губернатор Петербурга пожелал душевных сил и стойкости родным и близким врача.
"Память о нем сохранится в наших сердцах", - заключил Беглов.
Ранее соболезнования семье и близким врача выразили глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, который был знаком с Павленко, а также министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. По ее оценке, личный пример мужественной борьбы Павленко с тяжелой болезнью помог тысячам пациентов мобилизоваться и настроить себя на лечение и выздоровление. В понедельник пользователи социальных сетей продолжают восхищаться мужеством врача и соболезнуют его родным.
5 января, 13:07Биография Андрея Павленко