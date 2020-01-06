Беглов назвал онколога Павленко примером настоящего врача и гражданина

"Сильный, мужественный человек, он до последних дней посвятил себя благородной профессии. Борясь с тяжелым недугом, он находил силы на своем личном опыте анализировать течение болезни и давать рекомендации коллегами и всему обществу как сделать более совершенной и эффективной систему оказания помощи онкологическим больным. Андрей Николаевич Павленко показал нам пример настоящего врача, человека и гражданина", - приводит слова Беглова его пресс-служба в понедельник.