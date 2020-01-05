Умер хирург-онколог Андрей Павленко

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Умер хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко, сообщила его жена Анна в Facebook.
По ее словам, смерть наступила в 08:20 утра.
Ранее Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка. В нем он призвал больных онкологией не сдаваться и верить в шансы на излечение.
В марте прошлого года Павленко диагностировали рак. Он вел блог о своем лечении, а также продолжал работать после операции.