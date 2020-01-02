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Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
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РИА Новости

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

20:01 02.01.2020 (обновлено: 20:03 02.01.2020)
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© Фото : страница Андрея Павленко в "Facebook"Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
© Фото : страница Андрея Павленко в "Facebook"
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал прощальное письмо после продолжительной борьбы с раком желудка.
В марте 2018 года врачу диагностировали онкологическое заболевание. С тех пор в интернете он рассказывал о лечении. Павленко продолжал работать даже после операции по удалению желудка.
"Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние два месяца не оставило мне шансов", — говорится в посте онколога в фейсбуке.
При этом Павленко призвал других больных раком людей не сдаваться. Он отметил, что даже с его диагнозом есть шансы на излечение, просто в это нужно поверить. Онколог добавил, что статистика — упрямая вещь, а ему просто "не повезло".
Павленко отключил комментарии к посту, так как он "физически не сможет" на них ответить.
Почему люди все еще боятся заразиться раком
16 декабря 2019, 17:00
Почему люди все еще боятся заразиться раком
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Обсудить 18
Андрей Павленко (онколог)Санкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Сильный человек, жаль....
2 января, 20:03
Я РОССИЯНИН
139131300
Искренне сожалею, надеялся, что он выживет
2 января, 20:11
Владимир Несмеянов
55011901
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