Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал прощальное письмо после продолжительной борьбы с раком желудка.
В марте 2018 года врачу диагностировали онкологическое заболевание. С тех пор в интернете он рассказывал о лечении. Павленко продолжал работать даже после операции по удалению желудка.
"Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние два месяца не оставило мне шансов", — говорится в посте онколога в фейсбуке.
При этом Павленко призвал других больных раком людей не сдаваться. Он отметил, что даже с его диагнозом есть шансы на излечение, просто в это нужно поверить. Онколог добавил, что статистика — упрямая вещь, а ему просто "не повезло".
Павленко отключил комментарии к посту, так как он "физически не сможет" на них ответить.
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