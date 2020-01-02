Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

В марте 2018 года врачу диагностировали онкологическое заболевание. С тех пор в интернете он рассказывал о лечении. Павленко продолжал работать даже после операции по удалению желудка.

При этом Павленко призвал других больных раком людей не сдаваться. Он отметил, что даже с его диагнозом есть шансы на излечение, просто в это нужно поверить. Онколог добавил, что статистика — упрямая вещь, а ему просто "не повезло".