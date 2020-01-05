Биография Андрея Павленко

Российский врач-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова Андрей Николаевич Павленко родился 9 мая 1978 года в Ленинграде (Санкт-Петербург).

В 2001 году Андрей Павленко окончил Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова (ВМедА), а в 2002 году прошел там же интернатуру по специальности хирургия.

С 2002 по 2004 работал хирургом базового военного госпиталя в Северо-Кавказском военном округе, после чего до 2007 года – хирургом кафедры военно-полевой хирургии ВМедА. В 2006-2008 годах Павленко прошел клиническую ординатуру по специальности хирургия, ГОУ ВПО "Санкт-Петербургская Государственная академия им. И. И. Мечникова".

С 2008 года Андрей Павленко работал хирургом-онкологом торако-абдоминального отделения ГБУЗ Ленинградского областного онкологического диспансера. С 2010 до 2012 проходил ординатуру по специальности онкология в ГБОУ ВПО СПбМУ им. И. П. Павлова.

В 2013 году Андрей Павленко проходил стажировку по лапароскопической колоректальной хирурги в Европейском центре малоинвазивной хирургии IRCAD в Страсбурге (Франция) и в госпитале Королевы Александры в Портсмуте (Великобритания). В 2016 году Павленко прошел стажировку по малоинвазивной хирургии рака желудка в онкологическом центре университетской клиники Severance.

С 2016 до 2018 года Андрей Павленко работал хирургом-онкологом хирургического отделения в Клинике высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогов СПбГУ. В 2018 году Андрей Павленко назначен заместителем директора по медицинской части.

Андрей Павленко являлся членом Европейского общества хирургической онкологии (ESSO).

В марте 2018 года Павленко диагностировали онкологическое заболевание . С тех пор он рассказывал о лечении в интернете и продолжал работать после операции по удалению желудка. Его проект - Cancer Fund (Фонд Андрея Павленко).

1 января 2020 года Андрей Павленко опубликовал "прощальное письмо" , в котором заявил, что победить рак не удалось.