Биография Андрея Павленко

Российский врач-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова Андрей Николаевич Павленко родился 9 мая 1978 года в Ленинграде (Санкт-Петербург).
В 2001 году Андрей Павленко окончил Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова (ВМедА), а в 2002 году прошел там же интернатуру по специальности хирургия.
С 2002 по 2004 работал хирургом базового военного госпиталя в Северо-Кавказском военном округе, после чего до 2007 года – хирургом кафедры военно-полевой хирургии ВМедА. В 2006-2008 годах Павленко прошел клиническую ординатуру по специальности хирургия, ГОУ ВПО "Санкт-Петербургская Государственная академия им. И. И. Мечникова".
С 2008 года Андрей Павленко работал хирургом-онкологом торако-абдоминального отделения ГБУЗ Ленинградского областного онкологического диспансера. С 2010 до 2012 проходил ординатуру по специальности онкология в ГБОУ ВПО СПбМУ им. И. П. Павлова.
В 2013 году Андрей Павленко проходил стажировку по лапароскопической колоректальной хирурги в Европейском центре малоинвазивной хирургии IRCAD в Страсбурге (Франция) и в госпитале Королевы Александры в Портсмуте (Великобритания). В 2016 году Павленко прошел стажировку по малоинвазивной хирургии рака желудка в онкологическом центре университетской клиники Severance.
С 2016 до 2018 года Андрей Павленко работал хирургом-онкологом хирургического отделения в Клинике высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогов СПбГУ. В 2018 году Андрей Павленко назначен заместителем директора по медицинской части.
Андрей Павленко являлся членом Европейского общества хирургической онкологии (ESSO).
В марте 2018 года Павленко диагностировали онкологическое заболевание. С тех пор он рассказывал о лечении в интернете и продолжал работать после операции по удалению желудка. Его проект - Cancer Fund (Фонд Андрея Павленко).
1 января 2020 года Андрей Павленко опубликовал "прощальное письмо", в котором заявил, что победить рак не удалось.
5 января 2020 года супруга Андрея Павленко сообщила о его смерти.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников