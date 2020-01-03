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Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа
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РИА Новости

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

08:52 03.01.2020 (обновлено: 14:31 03.01.2020)
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© Фото : страница Андрея Павленко в "Facebook"Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
© Фото : страница Андрея Павленко в "Facebook"
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Жена хирурга-онколога Андрея Павленко Анна прокомментировала МК.ru прощальное письмо мужа, боровшегося с раком желудка.
По ее словам, то, что болезнь не победить, стало понятно два месяца назад.
Анна рассказала, что Новый год семья встречала дома, при этом ее мужу необходимо ставить капельницы каждые два часа.

"Это страшно, что никак не можешь поддержать любимого человека. Он всегда заботился о нас, а теперь нужна помощь ему. К сожалению, излечиться не получится, сейчас можно только поддерживать", — сказала женщина.

Хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал прощальное письмо после продолжительной борьбы с раком желудка. Врач призвал других больных раком людей не сдаваться. Он отметил, что даже с его диагнозом есть шансы на излечение, просто в это нужно поверить.
Павленко диагностировали онкологическое заболевание в марте прошлого года. С тех пор он рассказывал о лечении в интернете и продолжал работать даже после операции по удалению желудка.
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Андрей Павленко (онколог)Санкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
А может, всё-таки чудо случится? Ведь для чего-то же Бог давал изначально шанс Андрею? Во всяком случае, молиться о его спасении можно и нужно!
3 января, 09:43
Михаил Мокрецов
413601312
Сильный духом человек
3 января, 09:43
Сергей Волков
31422706
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