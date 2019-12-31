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Владимир Путин во время церемонии инаугурации
Владимир Путин. 20
2019-12-31T09:00+0300
https://ria.ru/20191231/1563038931.html
Трудное решение: почему Ельцин выбрал "сильного мужика" Путина
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РИА Новости

Трудное решение: почему Ельцин выбрал "сильного мужика" Путина

09:00 31.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПрезидент РФ Владимир Путин и первый Президент РФ Борис Ельцин стоят на Красном крыльце в день инаугурации В. Путина
Президент РФ Владимир Путин и первый Президент РФ Борис Ельцин стоят на Красном крыльце в день инаугурации В. Путина
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Президент РФ Владимир Путин и первый Президент РФ Борис Ельцин стоят на Красном крыльце в день инаугурации В. Путина. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Новая глава современной российской истории открылась 31 декабря 1999 года: после досрочного ухода первого президента Бориса Ельцина, который стал полной неожиданностью не только для простых россиян, но и для его ближайшего окружения, страну возглавил молодой энергичный политик Владимир Путин.
Спустя 20 лет опрошенные РИА Новости политические деятели рассказали, насколько неожиданным для них стало известие об отставке Ельцина, какое первое впечатление у них сложилось после встречи с Путиным и какие личные качества нового российского лидера помогли ему стабилизировать ситуацию в стране и вернуть ее в первый эшелон мировых держав.
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Неожиданное ожидание

Хотя отставка Ельцина стала неожиданностью, многие отмечают, что такое решение было в стиле первого президента.
"Для всех нас это была большая неожиданность: как для тех, кто находился в Кремле, так и для всех остальных. Вся эта процедура и решение о преждевременном уходе в отставку - это была операция, которая была проведена с точки зрения эффекта неожиданности безукоризненно", - сказал бывший пресс-секретарь Ельцина Сергей Ястржембский.
Один из авторов конституции России, советник главы правительства по юридическим вопросам с октября 1998 года по ноябрь 2000 года Сергей Шахрай также назвал уход Ельцина с одной стороны непредвиденным, а с другой вполне ожидаемым.
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"Я тогда уже не работал в администрации. Но вообще это было решение в стиле Ельцина, это надо признать. Как и для большинства, оно для меня было в значительной мере неожиданно, но ожидаемо", - поделился воспоминаниями Шахрай.
По словам Михаила Швыдкого, занимавшего с мая 1998 по февраль 2000 года должность председателя ВГТРК, смотреть телеобращение Ельцина к россиянам 31 декабря 1999 года было невозможно без душевного трепета, к такому повороту событий в самый канун Нового года просто не были готовы.
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"Я приехал на работу в ВГТРК (31 декабря) было ясно, что у нас все готово, все сверстано, и мы вместе с Михаилом Юрьевичем Лесиным собирались тихо покинуть рабочее место. И тут Лесину позвонил Валентин Борисович (Юмашев). Мы остановились и увидели то, что увидели. Не могу сказать, что мы к этому были готовы", - вспоминает Швыдкой.
При этом он отметил, что все понимали неслучайность назначения Путина на пост премьера в августе 1999 года.
"Мы понимали, что впереди ожидают самые разные повороты, но мы не думали, что это произойдет именно так... Мы догадывались, что это значит и для Владимира Владимировича. Он не был публичным политиком. Такой вертикальный взлет мог выдержать только человек с очень хорошим вестибулярным аппаратом", - пояснил он.
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"Ельцин был человеком колоссальной внутренней воли с большим политическим чутьем, сверххаризматичным человеком. Этот шаг был для него невероятно трудным. Момент, когда он попросил прощения у народа, это у меня до сих пор вызывает комок в горле", - добавил Швыдкой.
По его словам, выбор преемника для первого президента был сложным.
"Мне иногда казалось что Борис Николаевич ищет свой физиологический клон – крупный, высокий. Но он нашел человека с потрясающей внутренней волей и с политическим чутьем потрясающим тоже, что мало кто понимал тогда. Думаю, этот день для истории страны был необычайно важным", - сказал Швыдкой.
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Сильный мужик и джентльмен, ценящий дружбу

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспоминал, что Ельцин долго выбирал своего преемника, в итоге остановив выбор на Путине, который не был похож ни на кого из предшественников.
"На заре ХХI века в Кремль пришел новый политик, который не был похож ни на кого из своих предшественников. Вряд ли тогда кто-то мог сказать, что в России началась эпоха Путина", - рассказал он РИА Новости.
Назарбаев отметил, что в Путине его поразила высокая эрудированность, энергичность и готовность решать самые сложные вопросы. "Тогда, 20 лет назад, у меня сложилось ощущение, что этот молодой на то время политик готов ко всему в жизни, что он сможет ясно и четко ответить на любой вызов", - добавил он.
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Калужский губернатор Анатолий Артамонов рассказал, что был удивлен, как Ельцин сумел "разглядеть" Путина и назвал его своим преемником, однако сразу понял, что тот справится с ролью главы государства.
Сенатор от Татарстана Олег Морозов, который в 1999 году был лидером депутатской группы "Российские регионы" в Госдуме, вспоминает, что впервые увидел Путина на выступлении Ельцина с посланием Федеральному собранию - почти сразу после того, как Путин стал директором ФСБ. Морозов рассказал, что известный российский ученый, а ныне академик Артур Чилингаров тогда сказал ему, показав на Путина: "Сильный мужик!".
По словам старшего преподавателя МГИМО Алексея Зудина, если сравнить положение России сейчас и ее состояние перед тем, как Путин занял ведущие позиции в системе власти, то можно увидеть две разные страны.
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"В начале правления Путина это была слабая, неуверенная в себе, бедная, дезориентированная страна. Страна, раздираемая все более серьезными внутренними противоречиями, с низким уровнем благосостояния граждан, с огромной бедностью, с увеличивающейся социальной несправедливостью. Страна, на будущем которой основные мировые игроки - одни молчаливо, другие, говоря об этом публично - поставили крест. Сейчас все изменилось качественным образом", - сказал он.
Ведущий RTS (Телерадиокомпания Швейцарии) Дариус Рошбен, который брал интервью у Путина в 2016 году, отметил высокий интеллект и свободную манеру общения российского лидера. По его словам, главы западных государств, с которыми он беседовал, часто как будто чего-то боятся, а Путин кажется "очень свободным и контролирующим себя".
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Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, что всегда с интересом наблюдала за российским президентом, который мыслит в геополитическом ключе. 
"Мне всегда было интересно за этим наблюдать, потому что Владимир Путин действительно в состоянии мыслить в геополитическом ключе, видеть большие причинные связи в историческом, географическом контексте и применять соответствующие меры, чтобы сгладить определенное развитие ситуации", - сказала Кнайсль.
"Это не всегда можно контролировать, потому что на ситуацию влияет слишком много факторов. Сгладить ее можно, если держать в голове геополитическую картину, и Путину это как раз удается, на мой взгляд", - добавила она.
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Кнайсль отметила и личные качества Путина, назвав его джентльменом, знающим традиции "старой школы".
Экс-глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини отнес Путина к числу немногочисленных мировых лидеров, которые ценят и сохраняют личную дружбу.
Он также высказал мнение, что российский президент решит, оставаться ли в политике после 2024 года, исходя из того, как оценит свою работу.  "Уверен, что президент Путин лучше кого бы то ни было оценит, надо ли ему оставаться в 2024 году. Думаю, многое будет зависеть от того, будет ли он считать свою миссию выполненной или нет", - сказал Фраттини.
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Владимир Путин. 20Владимир ПутинБорис ЕльцинРоссияПолитика
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