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Журналисты перед началом пресс-конференции
Медиавойны
2019-12-30T18:06+0300
https://ria.ru/20191230/1563027885.html
Swedbank закрыл счета сотрудников Sputnik Эстония
https://cdn24.img.ria.ru/images/151126/29/1511262927_0:0:2890:1627_1036x0_80_0_0_6efbb407ad19ae3e5e528b3a944641c4.jpg
РИА Новости

Swedbank закрыл счета сотрудников Sputnik Эстония

17:45 30.12.2019 (обновлено: 18:06 30.12.2019)
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© SputnikПресс-центр Sputnik Эстония
Пресс-центр Sputnik Эстония
© Sputnik
Пресс-центр Sputnik Эстония. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Swedbank уведомил сотрудников Sputnik Эстония о закрытии их счетов и разрыве договоров на оказание услуг, сообщили в агентстве.
В редакции подчеркнули, что к угрозам эстонской полиции привлечь журналистов к уголовной ответственности за выполнение профессиональных обязанностей "добавились финансовые санкции".
Здание МИД России
Вчера, 03:56Медиавойны
Захарова рассказала, каким будет ответ на ситуацию со Sputnik Эстония
В конце октября эстонские филиалы международных банковских групп заморозили для Sputnik Эстония переводы зарплат, налогов и арендной платы за офис. Другие банки Эстонии, в которые обратилось агентство, также отказались проводить эти операции.
Арендодатель в Таллине известил руководителя редакции об одностороннем расторжении договора.
В агентстве напомнили, что Sputnik работает в Эстонии с 2016 года, все это время денежные переводы не вызывали вопросов.

Угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония

Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили из Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбудить против них уголовные дела, если журналисты до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с международным информагентством "Россия сегодня".
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
Вчера, 14:31Медиавойны
В ОБСЕ назвали давление на Sputnik Эстония проблемой для свободы СМИ
Свои действия Таллин обосновал санкциями, введенными Евросоюзом 17 марта 2014 года против некоторых физических и юридических лиц, в том числе генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, после событий на Украине.
Главный редактор агентства Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд с призывом не допустить ареста журналистов.
Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.
Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы: по его словам, это учтут при принятии симметричных мер против британских СМИ, работающих в России.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что стремление Таллина распространить действие персональных санкций на весь коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ.
#СпутникСила: Захарова и журналисты выступили в защиту Sputnik Эстония
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Официальный представитель МИД Мария Захарова и журналисты надели желтые жилеты, чтобы поддержать акцию в защиту агентства Sputnik Эстония.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
1 из 18

Официальный представитель МИД Мария Захарова и журналисты надели желтые жилеты, чтобы поддержать акцию в защиту агентства Sputnik Эстония.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Власти Эстонии пригрозили сотрудникам агентства уголовным преследованием за связь c МИА "Россия cегодня".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
2 из 18

Власти Эстонии пригрозили сотрудникам агентства уголовным преследованием за связь c МИА "Россия cегодня".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Мария Захарова назвала действия властей Эстонии в отношении журналистов Sputnik травлей.

Журналисты на брифинге официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой в Москве
3 из 18

Мария Захарова назвала действия властей Эстонии в отношении журналистов Sputnik травлей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Официальный представитель МИД подчеркнула, что журналисты Sputnik Эстония не нарушали ни законов страны, ни профессиональной этики.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
4 из 18

Официальный представитель МИД подчеркнула, что журналисты Sputnik Эстония не нарушали ни законов страны, ни профессиональной этики.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости

Автором флешмоба стал исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, который провел 15 месяцев в украинских тюрьмах за исполнение своих профессиональных обязанностей.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
5 из 18

Автором флешмоба стал исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, который провел 15 месяцев в украинских тюрьмах за исполнение своих профессиональных обязанностей.

© РИА Новости
© РИА Новости

Символом акции стала окрашенная в фирменные цвета Sputnik гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!").

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
6 из 18

Символом акции стала окрашенная в фирменные цвета Sputnik гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!").

© РИА Новости
© РИА Новости

К флешмобу присоединился директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия cегодня" Петр Лидов-Петровский.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
7 из 18

К флешмобу присоединился директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия cегодня" Петр Лидов-Петровский.

© РИА Новости
© РИА Новости

В поддержку журналистов Sputnik Эстония выступил историк и публицист Армен Гаспарян.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
8 из 18

В поддержку журналистов Sputnik Эстония выступил историк и публицист Армен Гаспарян.

© РИА Новости
© РИА Новости

К акции также примкнули сотрудники Sputnik из разных стран.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
9 из 18

К акции также примкнули сотрудники Sputnik из разных стран.

© РИА Новости
© РИА Новости

Они выразили поддержку коллегам из Sputnik Эстония.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
10 из 18

Они выразили поддержку коллегам из Sputnik Эстония.

© РИА Новости
© РИА Новости

В знак солидарности они сфотографировались с оранжевыми гирями и в жилетах с логотипом агентства.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
11 из 18

В знак солидарности они сфотографировались с оранжевыми гирями и в жилетах с логотипом агентства.

© РИА Новости
© РИА Новости

К акции также присоединилась шеф-редактор ленты на фарси Реслан Гала Гассан.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
12 из 18

К акции также присоединилась шеф-редактор ленты на фарси Реслан Гала Гассан.

© РИА Новости
© РИА Новости

Во флешмобе принял участие редактор-переводчик арабской ленты Миари Мустафа Ахмад.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
13 из 18

Во флешмобе принял участие редактор-переводчик арабской ленты Миари Мустафа Ахмад.

© РИА Новости
© РИА Новости

Не остались в стороне коллеги из Sputnik Беларусь.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
14 из 18

Не остались в стороне коллеги из Sputnik Беларусь.

© РИА Новости
© РИА Новости

А у журналистов Sputnik Армения вместо гири — гантеля-микрофон.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
15 из 18

А у журналистов Sputnik Армения вместо гири — гантеля-микрофон.

© РИА Новости
© РИА Новости

В Sputnik Грузия тоже поддержали коллег из Эстонии.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
16 из 18

В Sputnik Грузия тоже поддержали коллег из Эстонии.

© РИА Новости
© РИА Новости

К акции #СпутникСила присоединился руководитель Baltnews Андрей Стариковский.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
17 из 18

К акции #СпутникСила присоединился руководитель Baltnews Андрей Стариковский.

© РИА Новости
© РИА Новости

Во флешмобе поучаствовал блогер, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
18 из 18

Во флешмобе поучаствовал блогер, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

© РИА Новости
1 из 18

Официальный представитель МИД Мария Захарова и журналисты надели желтые жилеты, чтобы поддержать акцию в защиту агентства Sputnik Эстония.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 18

Власти Эстонии пригрозили сотрудникам агентства уголовным преследованием за связь c МИА "Россия cегодня".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
3 из 18

Мария Захарова назвала действия властей Эстонии в отношении журналистов Sputnik травлей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 18

Официальный представитель МИД подчеркнула, что журналисты Sputnik Эстония не нарушали ни законов страны, ни профессиональной этики.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
5 из 18

Автором флешмоба стал исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, который провел 15 месяцев в украинских тюрьмах за исполнение своих профессиональных обязанностей.

© РИА Новости
6 из 18

Символом акции стала окрашенная в фирменные цвета Sputnik гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!").

© РИА Новости
7 из 18

К флешмобу присоединился директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия cегодня" Петр Лидов-Петровский.

© РИА Новости
8 из 18

В поддержку журналистов Sputnik Эстония выступил историк и публицист Армен Гаспарян.

© РИА Новости
9 из 18

К акции также примкнули сотрудники Sputnik из разных стран.

© РИА Новости
10 из 18

Они выразили поддержку коллегам из Sputnik Эстония.

© РИА Новости
11 из 18

В знак солидарности они сфотографировались с оранжевыми гирями и в жилетах с логотипом агентства.

© РИА Новости
12 из 18

К акции также присоединилась шеф-редактор ленты на фарси Реслан Гала Гассан.

© РИА Новости
13 из 18

Во флешмобе принял участие редактор-переводчик арабской ленты Миари Мустафа Ахмад.

© РИА Новости
14 из 18

Не остались в стороне коллеги из Sputnik Беларусь.

© РИА Новости
15 из 18

А у журналистов Sputnik Армения вместо гири — гантеля-микрофон.

© РИА Новости
16 из 18

В Sputnik Грузия тоже поддержали коллег из Эстонии.

© РИА Новости
17 из 18

К акции #СпутникСила присоединился руководитель Baltnews Андрей Стариковский.

© РИА Новости
18 из 18

Во флешмобе поучаствовал блогер, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

© РИА Новости
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Надеюсь российский рынок для эстонии закроют наглухо
30 декабря, 17:54
СIСергей Ivanov
4910100
Растопыривая пальцы веером, Киселёв не способен защитить своих женщин, профнепригоден
30 декабря, 17:53
ODOR SCROTUM
3000224
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