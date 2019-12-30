Swedbank закрыл счета сотрудников Sputnik Эстония

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Swedbank уведомил сотрудников Swedbank уведомил сотрудников Sputnik Эстония о закрытии их счетов и разрыве договоров на оказание услуг, сообщили в агентстве.

В редакции подчеркнули, что к угрозам эстонской полиции привлечь журналистов к уголовной ответственности за выполнение профессиональных обязанностей "добавились финансовые санкции".

В конце октября эстонские филиалы международных банковских групп заморозили для Sputnik Эстония переводы зарплат, налогов и арендной платы за офис. Другие банки Эстонии, в которые обратилось агентство, также отказались проводить эти операции.

Арендодатель в Таллине известил руководителя редакции об одностороннем расторжении договора.

В агентстве напомнили, что Sputnik работает в Эстонии с 2016 года, все это время денежные переводы не вызывали вопросов.

Угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония

Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили из Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбудить против них уголовные дела, если журналисты до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с международным информагентством "Россия сегодня".

Свои действия Таллин обосновал санкциями, введенными Евросоюзом 17 марта 2014 года против некоторых физических и юридических лиц, в том числе генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, после событий на Украине.

Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.

Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы: по его словам, это учтут при принятии симметричных мер против британских СМИ, работающих в России.