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Журналисты перед началом пресс-конференции
Медиавойны
2019-12-27T00:48+0300
https://ria.ru/20191227/1562911619.html
#СпутникСила: Захарова и журналисты выступили в защиту Sputnik Эстония
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РИА Новости

#СпутникСила: Захарова и журналисты выступили в защиту Sputnik Эстония

00:09 27.12.2019 (обновлено: 00:48 27.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Официальный представитель МИД Мария Захарова и журналисты надели желтые жилеты, чтобы поддержать акцию в защиту агентства Sputnik Эстония.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
1 из 18

Официальный представитель МИД Мария Захарова и журналисты надели желтые жилеты, чтобы поддержать акцию в защиту агентства Sputnik Эстония.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Власти Эстонии пригрозили сотрудникам агентства уголовным преследованием за связь c МИА "Россия cегодня".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
2 из 18

Власти Эстонии пригрозили сотрудникам агентства уголовным преследованием за связь c МИА "Россия cегодня".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Мария Захарова назвала действия властей Эстонии в отношении журналистов Sputnik травлей.

Журналисты на брифинге официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой в Москве
3 из 18

Мария Захарова назвала действия властей Эстонии в отношении журналистов Sputnik травлей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Официальный представитель МИД подчеркнула, что журналисты Sputnik Эстония не нарушали ни законов страны, ни профессиональной этики.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
4 из 18

Официальный представитель МИД подчеркнула, что журналисты Sputnik Эстония не нарушали ни законов страны, ни профессиональной этики.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости

Автором флешмоба стал исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, который провел 15 месяцев в украинских тюрьмах за исполнение своих профессиональных обязанностей.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
5 из 18

Автором флешмоба стал исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, который провел 15 месяцев в украинских тюрьмах за исполнение своих профессиональных обязанностей.

© РИА Новости
© РИА Новости

Символом акции стала окрашенная в фирменные цвета Sputnik гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!").

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
6 из 18

Символом акции стала окрашенная в фирменные цвета Sputnik гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!").

© РИА Новости
© РИА Новости

К флешмобу присоединился директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия cегодня" Петр Лидов-Петровский.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
7 из 18

К флешмобу присоединился директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия cегодня" Петр Лидов-Петровский.

© РИА Новости
© РИА Новости

В поддержку журналистов Sputnik Эстония выступил историк и публицист Армен Гаспарян.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
8 из 18

В поддержку журналистов Sputnik Эстония выступил историк и публицист Армен Гаспарян.

© РИА Новости
© РИА Новости

К акции также примкнули сотрудники Sputnik из разных стран.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
9 из 18

К акции также примкнули сотрудники Sputnik из разных стран.

© РИА Новости
© РИА Новости

Они выразили поддержку коллегам из Sputnik Эстония.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
10 из 18

Они выразили поддержку коллегам из Sputnik Эстония.

© РИА Новости
© РИА Новости

В знак солидарности они сфотографировались с оранжевыми гирями и в жилетах с логотипом агентства.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
11 из 18

В знак солидарности они сфотографировались с оранжевыми гирями и в жилетах с логотипом агентства.

© РИА Новости
© РИА Новости

Во флешмобе принял участие редактор-переводчик арабской ленты Миари Мустафа Ахмад.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
12 из 18

Во флешмобе принял участие редактор-переводчик арабской ленты Миари Мустафа Ахмад.

© РИА Новости
© РИА Новости

К акции также присоединился шеф-редактор ленты на фарси Реслан Гала Гассан.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
13 из 18

К акции также присоединился шеф-редактор ленты на фарси Реслан Гала Гассан.

© РИА Новости
© РИА Новости

Не остались в стороне коллеги из Sputnik Беларусь.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
14 из 18

Не остались в стороне коллеги из Sputnik Беларусь.

© РИА Новости
© РИА Новости

А у журналистов Sputnik Армения вместо гири — гантеля-микрофон.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
15 из 18

А у журналистов Sputnik Армения вместо гири — гантеля-микрофон.

© РИА Новости
© РИА Новости

В Sputnik Грузия тоже поддержали коллег из Эстонии.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
16 из 18

В Sputnik Грузия тоже поддержали коллег из Эстонии.

© РИА Новости
© РИА Новости

К акции #СпутникСила присоединился руководитель Baltnews Андрей Стариковский.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
17 из 18

К акции #СпутникСила присоединился руководитель Baltnews Андрей Стариковский.

© РИА Новости
© РИА Новости

Во флешмобе поучаствовал блогер, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
18 из 18

Во флешмобе поучаствовал блогер, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

© РИА Новости
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МедиавойныКирилл ВышинскийМария ЗахароваSputnikАрмен ГаспарянЭстонияРоссия
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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07:58На месте крушения самолета в Алма-Ате работают почти тысяча человек
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