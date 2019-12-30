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Медиавойны
2019-12-30T17:06+0300
https://ria.ru/20191230/1563019892.html
В ОБСЕ назвали давление на Sputnik Эстония проблемой для свободы СМИ
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РИА Новости

В ОБСЕ назвали давление на Sputnik Эстония проблемой для свободы СМИ

14:31 30.12.2019 (обновлено: 17:06 30.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредставитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Стремление Таллина распространить действие персональных санкций ЕС против гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева на журналистов Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ, заявил представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Арлем Дезир.

"Я настоятельно призываю власти Эстонии воздерживаться от введения ненужных ограничений в работе зарубежных журналистов или СМИ, которые бы негативно отражались на свободном распространении информации, свободе СМИ и таким образом противоречили соответствующим обязательствам ОБСЕ", — говорится в ответе Дезира на запрос главного редактора МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, который есть в распоряжении РИА Новости.

Дезир также напомнил, что Sputnik Эстония не входит в санкционный список Евросоюза.
Ответ представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира на запрос главного редактора МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян
Ответ представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира на запрос главного редактора МИА Россия сегодня Маргариты Симоньян
Ответ представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира на запрос главного редактора МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян

Угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония

Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили от руководств департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией — международным информагентством "Россия сегодня".
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
Вчера, 01:13Медиавойны
Киселев принял участие во флешмобе в поддержку Sputnik Эстония
Свои действия Таллин обосновал санкциями, введенными Евросоюзом 17 марта 2014 года против некоторых физических и юридических лиц, в том числе генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, после событий на Украине. Главред "России сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.
Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.
Высокопоставленный источник в Москве ранее заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы: по его словам, это учтут при принятии симметричных мер против британских СМИ, работающих в России.
#СпутникСила: Захарова и журналисты выступили в защиту Sputnik Эстония
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Официальный представитель МИД Мария Захарова и журналисты надели желтые жилеты, чтобы поддержать акцию в защиту агентства Sputnik Эстония.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
1 из 18

Официальный представитель МИД Мария Захарова и журналисты надели желтые жилеты, чтобы поддержать акцию в защиту агентства Sputnik Эстония.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Власти Эстонии пригрозили сотрудникам агентства уголовным преследованием за связь c МИА "Россия cегодня".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
2 из 18

Власти Эстонии пригрозили сотрудникам агентства уголовным преследованием за связь c МИА "Россия cегодня".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Мария Захарова назвала действия властей Эстонии в отношении журналистов Sputnik травлей.

Журналисты на брифинге официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой в Москве
3 из 18

Мария Захарова назвала действия властей Эстонии в отношении журналистов Sputnik травлей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Официальный представитель МИД подчеркнула, что журналисты Sputnik Эстония не нарушали ни законов страны, ни профессиональной этики.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
4 из 18

Официальный представитель МИД подчеркнула, что журналисты Sputnik Эстония не нарушали ни законов страны, ни профессиональной этики.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости

Автором флешмоба стал исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, который провел 15 месяцев в украинских тюрьмах за исполнение своих профессиональных обязанностей.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
5 из 18

Автором флешмоба стал исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, который провел 15 месяцев в украинских тюрьмах за исполнение своих профессиональных обязанностей.

© РИА Новости
© РИА Новости

Символом акции стала окрашенная в фирменные цвета Sputnik гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!").

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
6 из 18

Символом акции стала окрашенная в фирменные цвета Sputnik гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!").

© РИА Новости
© РИА Новости

К флешмобу присоединился директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия cегодня" Петр Лидов-Петровский.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
7 из 18

К флешмобу присоединился директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия cегодня" Петр Лидов-Петровский.

© РИА Новости
© РИА Новости

В поддержку журналистов Sputnik Эстония выступил историк и публицист Армен Гаспарян.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
8 из 18

В поддержку журналистов Sputnik Эстония выступил историк и публицист Армен Гаспарян.

© РИА Новости
© РИА Новости

К акции также примкнули сотрудники Sputnik из разных стран.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
9 из 18

К акции также примкнули сотрудники Sputnik из разных стран.

© РИА Новости
© РИА Новости

Они выразили поддержку коллегам из Sputnik Эстония.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
10 из 18

Они выразили поддержку коллегам из Sputnik Эстония.

© РИА Новости
© РИА Новости

В знак солидарности они сфотографировались с оранжевыми гирями и в жилетах с логотипом агентства.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
11 из 18

В знак солидарности они сфотографировались с оранжевыми гирями и в жилетах с логотипом агентства.

© РИА Новости
© РИА Новости

К акции также присоединилась шеф-редактор ленты на фарси Реслан Гала Гассан.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
12 из 18

К акции также присоединилась шеф-редактор ленты на фарси Реслан Гала Гассан.

© РИА Новости
© РИА Новости

Во флешмобе принял участие редактор-переводчик арабской ленты Миари Мустафа Ахмад.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
13 из 18

Во флешмобе принял участие редактор-переводчик арабской ленты Миари Мустафа Ахмад.

© РИА Новости
© РИА Новости

Не остались в стороне коллеги из Sputnik Беларусь.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
14 из 18

Не остались в стороне коллеги из Sputnik Беларусь.

© РИА Новости
© РИА Новости

А у журналистов Sputnik Армения вместо гири — гантеля-микрофон.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
15 из 18

А у журналистов Sputnik Армения вместо гири — гантеля-микрофон.

© РИА Новости
© РИА Новости

В Sputnik Грузия тоже поддержали коллег из Эстонии.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
16 из 18

В Sputnik Грузия тоже поддержали коллег из Эстонии.

© РИА Новости
© РИА Новости

К акции #СпутникСила присоединился руководитель Baltnews Андрей Стариковский.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
17 из 18

К акции #СпутникСила присоединился руководитель Baltnews Андрей Стариковский.

© РИА Новости
© РИА Новости

Во флешмобе поучаствовал блогер, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
18 из 18

Во флешмобе поучаствовал блогер, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

© РИА Новости
1 из 18

Официальный представитель МИД Мария Захарова и журналисты надели желтые жилеты, чтобы поддержать акцию в защиту агентства Sputnik Эстония.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 18

Власти Эстонии пригрозили сотрудникам агентства уголовным преследованием за связь c МИА "Россия cегодня".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
3 из 18

Мария Захарова назвала действия властей Эстонии в отношении журналистов Sputnik травлей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 18

Официальный представитель МИД подчеркнула, что журналисты Sputnik Эстония не нарушали ни законов страны, ни профессиональной этики.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
5 из 18

Автором флешмоба стал исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, который провел 15 месяцев в украинских тюрьмах за исполнение своих профессиональных обязанностей.

© РИА Новости
6 из 18

Символом акции стала окрашенная в фирменные цвета Sputnik гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!").

© РИА Новости
7 из 18

К флешмобу присоединился директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия cегодня" Петр Лидов-Петровский.

© РИА Новости
8 из 18

В поддержку журналистов Sputnik Эстония выступил историк и публицист Армен Гаспарян.

© РИА Новости
9 из 18

К акции также примкнули сотрудники Sputnik из разных стран.

© РИА Новости
10 из 18

Они выразили поддержку коллегам из Sputnik Эстония.

© РИА Новости
11 из 18

В знак солидарности они сфотографировались с оранжевыми гирями и в жилетах с логотипом агентства.

© РИА Новости
12 из 18

К акции также присоединилась шеф-редактор ленты на фарси Реслан Гала Гассан.

© РИА Новости
13 из 18

Во флешмобе принял участие редактор-переводчик арабской ленты Миари Мустафа Ахмад.

© РИА Новости
14 из 18

Не остались в стороне коллеги из Sputnik Беларусь.

© РИА Новости
15 из 18

А у журналистов Sputnik Армения вместо гири — гантеля-микрофон.

© РИА Новости
16 из 18

В Sputnik Грузия тоже поддержали коллег из Эстонии.

© РИА Новости
17 из 18

К акции #СпутникСила присоединился руководитель Baltnews Андрей Стариковский.

© РИА Новости
18 из 18

Во флешмобе поучаствовал блогер, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

© РИА Новости

#СпутникСила

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский ранее запустил флешмоб в поддержку портала Sputnik Эстония. Символом акции #СпутникСила стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!"), и желтая жилетка.
К акции уже присоединились член комитета по международным делам Госдумы Евгений Примаков, публицист Армен Гаспарян, глава Фонда защиты национальных ценностей и глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Слышали новость
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27 декабря, 18:33
5940011
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МедиавойныУгрозы в адрес журналистов Sputnik ЭстонияМИА "Россия сегодня"Sputnik ЭстонияАрлем ДезирSputnikРоссия сегодняЕвросоюзДмитрий КиселевЭстонияВ мире
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