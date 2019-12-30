В ОБСЕ назвали давление на Sputnik Эстония проблемой для свободы СМИ

"Я настоятельно призываю власти Эстонии воздерживаться от введения ненужных ограничений в работе зарубежных журналистов или СМИ, которые бы негативно отражались на свободном распространении информации, свободе СМИ и таким образом противоречили соответствующим обязательствам ОБСЕ", — говорится в ответе Дезира на запрос главного редактора МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, который есть в распоряжении РИА Новости.

Дезир также напомнил, что Sputnik Эстония не входит в санкционный список Евросоюза.

Ответ представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира на запрос главного редактора МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян Ответ представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира на запрос главного редактора МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян

Угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония

Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили от руководств департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией — международным информагентством "Россия сегодня".

Свои действия Таллин обосновал санкциями, введенными Евросоюзом 17 марта 2014 года против некоторых физических и юридических лиц, в том числе генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, после событий на Украине. Главред "России сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд , призвав не допустить ареста журналистов.

Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.

Высокопоставленный источник в Москве ранее заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы: по его словам, это учтут при принятии симметричных мер против британских СМИ, работающих в России.

#СпутникСила

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский ранее запустил флешмоб в поддержку портала Sputnik Эстония. Символом акции #СпутникСила стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!"), и желтая жилетка.

К акции уже присоединились член комитета по международным делам Госдумы Евгений Примаков, публицист Армен Гаспарян, глава Фонда защиты национальных ценностей и глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.