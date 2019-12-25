Кирилл Вышинский запустил флэшмоб в поддержку Sputnik Эстония

Вышинский, просидевший в украинских тюрьмах в общей сложности 15 месяцев за исполнение своих профессиональных обязанностей, как никто другой понимает необходимость поддержки журналистов, объявленных в Эстонии вне закона. По его словам, когда репортер оказывается под давлением властей, то уже не важно, в какой именно форме это выражается – в угрозе ареста или в самом аресте. "Однако именно этот пресс позволяет собраться, сконцентрироваться и осознать, что ты делаешь и почему. Наши эстонские коллеги и все остальные прекрасно понимают, почему на них давят, а потому поддержка для них особенно важна", — сказал Вышинский.