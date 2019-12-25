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Кирилл Вышинский запустил флэшмоб в поддержку Sputnik Эстония
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РИА Новости

Кирилл Вышинский запустил флэшмоб в поддержку Sputnik Эстония

18:47 25.12.2019
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© SputnikИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский запустил флэшмоб #СпутникСила в поддержку сотрудников портала Sputnik Эстония
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский запустил флэшмоб #СпутникСила в поддержку сотрудников портала Sputnik Эстония
© Sputnik
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский запустил флэшмоб #СпутникСила в поддержку сотрудников портала Sputnik Эстония, которым эстонские власти угрожают уголовным преследованием за связь с международной медиагруппой со штаб-квартирой в Москве. Символом флэшмоба стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!").
Вышинский, просидевший в украинских тюрьмах в общей сложности 15 месяцев за исполнение своих профессиональных обязанностей, как никто другой понимает необходимость поддержки журналистов, объявленных в Эстонии вне закона. По его словам, когда репортер оказывается под давлением властей, то уже не важно, в какой именно форме это выражается – в угрозе ареста или в самом аресте. "Однако именно этот пресс позволяет собраться, сконцентрироваться и осознать, что ты делаешь и почему. Наши эстонские коллеги и все остальные прекрасно понимают, почему на них давят, а потому поддержка для них особенно важна", — сказал Вышинский.
При этом он подчеркнул, что не хочет, чтобы всё происходящее воспринималось слишком трагически, а потому сама акция поддержки пропитана толикой юмора и иронии. "Коллеги, мы за вас жмём всё, что только можно", — обратился Кирилл к сотрудникам Sputnik Эстония. К флэшмобу уже присоединились менеджеры медиагруппы Андрей Благодыренко, Петр Лидов-Петровский, Армен Гаспарян, Турал Керимов и корреспонденты испанской, китайской и английской лент агентства.
Пресс-центр Sputnik Эстония
24 декабря, 22:57Медиавойны
Посольство России в Таллине прокомментировало ситуацию вокруг Sputnik
18 декабря сотрудники Sputnik Эстония получили от Департамента полиции и пограничной охраны республики письма с прямыми угрозами возбуждения уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не расторгнут отношения с МИА "Россия сегодня". Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд с призывом не допустить ареста журналистов.
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Кирилл ВышинскийSputnik ЭстонияРоссия сегодняЭстонияРоссияВ мире
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