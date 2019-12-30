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Попавший в ДТП в Псковской области автобус вез людей на экскурсию
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РИА Новости

Попавший в ДТП в Псковской области автобус вез людей на экскурсию

10:15 30.12.2019 (обновлено: 11:17 30.12.2019)
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© Фото : пресс-служба УМВД России по Псковской области Последствия ДТП с участием автобуса на федеральной автодороге Р-23 в Псковской области
Последствия ДТП с участием автобуса на федеральной автодороге Р-23 в Псковской области
© Фото : пресс-служба УМВД России по Псковской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек — РИА Новости. Автобус, попавший в ДТП в Псковской области, принадлежит частному транспортному предприятию, зарегистрированному в Белоруссии, и вез пассажиров на экскурсию из Минска в Санкт-Петербург, говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.
Автобус в понедельник опрокинулся в кювет на трассе Санкт-Петербург – Невель рядом с деревней Подборовье Псковского района. За медицинской помощью обратились 24 человека, в том числе три ребенка. По данным полиции, в салоне автобуса Neoplan находились 50 пассажиров, в том числе четверо детей, и два водителя. Среди пострадавших граждане Белоруссии, в том числе девочки 2006, 2008, 2010 годов рождения. У всех пострадавших ушибы головы, грудного отдела позвоночника или грудной клетки, переломы ключиц. За рулем автобуса находился уроженец Белоруссии 1972 года рождения.
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
Вчера, 09:12
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
"Автобус следовал из Минска в Петербург… Автобус принадлежит частному транспортному унитарному предприятию, зарегистрированному в Республике Беларусь, цель поездки — экскурсия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что администрацией Псковской области развернут пункт временного содержания в отеле "Балтхаус".
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Псковскому району. По факту ДТП проводится проверка.
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