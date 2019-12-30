В Ставропольском крае автобус перевернулся после ДТП

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Автобус перевернулся после ДТП в Ставропольском крае, пять пассажиров пострадали, сообщает ГИБДД РФ.
"В 07.37 в городе Благодарный водитель Chevrolet Cruz при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершила столкновение с автобусом ГАЗ", - говорится в сообщении.
После столкновения автобус перевернулся. ГАЗ птицефабрики "Благояр" перевозил девять сотрудников предприятия.
В результате ДТП пятеро пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести, отмечает ГИБДД.