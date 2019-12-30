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СК начал проверку после ДТП с автобусом в Псковской области
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РИА Новости

СК начал проверку после ДТП с автобусом в Псковской области

09:15 30.12.2019 (обновлено: 10:01 30.12.2019)
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© Фото : пресс-служба УМВД России по Псковской области Последствия ДТП с участием автобуса на федеральной автодороге Р-23 в Псковской области
Последствия ДТП с участием автобуса на федеральной автодороге Р-23 в Псковской области
© Фото : пресс-служба УМВД России по Псковской области
Последствия ДТП с участием автобуса на федеральной автодороге Р-23 в Псковской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после ДТП с автобусом в Псковской области, в результате которого госпитализированы 16 человек, сообщает региональное СУСК РФ.
По данным ведомства, ДТП произошло в деревне Подборовье Псковского района на трассе Санкт-Петербург – Невель с рейсовым автобусом, следовавшим из Минска в Санкт-Петербург.
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
Вчера, 09:12
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
"По предварительным данным, автобус, в салоне которого находились 50 пассажиров, в том числе 4 детей, и два водителя, съехал в кювет. В результате автоаварии за медицинской помощью обратились 16 человек, в том числе три ребенка. Все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Псковскую областную больницу", - говорится в сообщении.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. "По поручению руководителя управления генерал-майора юстиции Крупени П.Н. на место происшествия направлена следственно-оперативная группа из числа сотрудников территориального следственного отдела и следователей-криминалистов аппарата управления для проверки на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - отмечается в сообщении.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что в ДТП пострадал 21 человек - все граждане Республики Беларусь. В больницу доставлены 16 человек, в том числе трое детей.
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Следственный комитет РФПсковская областьПроисшествия
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