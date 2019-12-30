СК начал проверку после ДТП с автобусом в Псковской области

"По предварительным данным, автобус, в салоне которого находились 50 пассажиров, в том числе 4 детей, и два водителя, съехал в кювет. В результате автоаварии за медицинской помощью обратились 16 человек, в том числе три ребенка. Все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Псковскую областную больницу", - говорится в сообщении.