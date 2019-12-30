После ДТП в Псковской области 24 человека обратились за медпомощью

Последствия ДТП с участием автобуса на федеральной автодороге Р-23 в Псковской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек — РИА Новости. Двадцать четыре человека обратились за медицинской помощью после ДТП с автобусом в Двадцать четыре человека обратились за медицинской помощью после ДТП с автобусом в Псковской области , сообщила РИА Новости представитель регионального комитета по здравоохранению.

Следственные органы начали проверку после ДТП с автобусом в Псковской области, в результате которого госпитализированы 16 человек, в том числе три ребенка. По данным ведомства, ДТП произошло в деревне Подборовье Псковского района на трассе Санкт-Петербург – Невель с рейсовым автобусом, следовавшим из Минска в Санкт-Петербург.

"Всего за медицинской помощью обратились 24 человека", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.

Как уточняет пресс-служба областного управления МВД РФ, все пострадавшие в ДТП получили травмы верхней части тела, в том числе ушибы головы, ушибы грудного отдела позвоночника или грудной клетки, а также переломы ключиц.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что в ДТП пострадал 21 человек - все граждане Республики Беларусь. В больницу доставлены 16 человек, в том числе трое детей.