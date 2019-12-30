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2019-12-30T09:59+0300
https://ria.ru/20191230/1563005474.html
После ДТП в Псковской области 24 человека обратились за медпомощью
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РИА Новости

После ДТП в Псковской области 24 человека обратились за медпомощью

09:47 30.12.2019 (обновлено: 09:59 30.12.2019)
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© Фото : пресс-служба УМВД России по Псковской области Последствия ДТП с участием автобуса на федеральной автодороге Р-23 в Псковской области
Последствия ДТП с участием автобуса на федеральной автодороге Р-23 в Псковской области
© Фото : пресс-служба УМВД России по Псковской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек — РИА Новости. Двадцать четыре человека обратились за медицинской помощью после ДТП с автобусом в Псковской области, сообщила РИА Новости представитель регионального комитета по здравоохранению.
Следственные органы начали проверку после ДТП с автобусом в Псковской области, в результате которого госпитализированы 16 человек, в том числе три ребенка. По данным ведомства, ДТП произошло в деревне Подборовье Псковского района на трассе Санкт-Петербург – Невель с рейсовым автобусом, следовавшим из Минска в Санкт-Петербург.
"Всего за медицинской помощью обратились 24 человека", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
Как уточняет пресс-служба областного управления МВД РФ, все пострадавшие в ДТП получили травмы верхней части тела, в том числе ушибы головы, ушибы грудного отдела позвоночника или грудной клетки, а также переломы ключиц.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что в ДТП пострадал 21 человек - все граждане Республики Беларусь. В больницу доставлены 16 человек, в том числе трое детей.
В пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства РИА Новости сообщали, чтоб белорусские дипломаты проверяют информацию в СМИ о ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области, в котором, предварительно, пострадали граждане республики.
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
Вчера, 09:12
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
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Псковская областьБелоруссияПроисшествия
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