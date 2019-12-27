Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина прекратила воздушное, железнодорожное и автобусное сообщение с Крымом в октябре 2015 года и с тех пор регулярно выписывает штрафы российским авиакомпаниям. Общая сумма взысканий составила около 560 миллионов долларов, сообщили ранее в командовании воздушных сил ВСУ.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".