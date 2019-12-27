Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-27T21:18+0300
https://ria.ru/20191227/1562950775.html
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
https://cdn24.img.ria.ru/images/155735/65/1557356577_0:85:1606:988_1036x0_80_0_0_a525d2df964810e026d987062afe20d9.jpg
РИА Новости

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

16:24 27.12.2019 (обновлено: 21:18 27.12.2019)
100166
© РИА Новости / Нина ЗотинаПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Нина Зотина
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
Власти страны выписали штраф казахстанской авиакомпании "Euro-Asia Air", чей самолет полетел над Крымом 8 августа.
"Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства. Поэтому госбюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен (около 5,9 тысячи долларов. — Прим. ред.)", — сообщает пресс-центр в Facebook.
Украина прекратила воздушное, железнодорожное и автобусное сообщение с Крымом в октябре 2015 года и с тех пор регулярно выписывает штрафы российским авиакомпаниям. Общая сумма взысканий составила около 560 миллионов долларов, сообщили ранее в командовании воздушных сил ВСУ.
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя
25 декабря, 18:21
На Украине возбудили уголовное дело из-за российского поезда в Крым
В ответ на это решение в Совете Федерации заявили, что Россия не будет платить штрафы за полеты в Крым.
"Никакой перспективы у украинской стороны в отношении российских авиакомпаний нет", — заявил сенатор Сергей Цеков. Но выплату штрафа казахстанским перевозчиком он назвал странным и нехорошим прецедентом.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал ситуацию с уплатой штрафа глупой и призвал Казахстан не идти на поводу у пиратской политики киевских властей. Он добавил, что взыскивая плату за перелет над полуостровом, Украина поступила нагло и по-хамски.
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал штрафы бредом и призвал не платить их. А вице-спикер Госсовета республики Владимир Бобков напомнил, что до воссоединения региона с Россией перелет на самолете считался роскошью для большинства жителей полуострова, и подчеркнул, что штрафы не приведут к прекращению авиасообщения.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийПоймай его, если сможешь
Поймай его, если сможешь
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Поймай его, если сможешь
4487652082
Обсудить 17
Ситуация на УкраинеМихаил ШереметВооруженные силы УкраиныСергей ЦековСовет Федерации РФГосдума РФМоскваКрымРоссияКазахстанУкраинаВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Бредятина полная! Президент Казахстана признаёт Крым Российским а авиалинии платят штаф за пролёт над территорией России.Это тоже самое что взыскать штрафы с США за пролёты самолётов над Аляской!
27 декабря, 17:36
Алексей Князев
4171007
"госбюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен" уии, может теперь оружие какое-то смогут купить... Ну или пивка хотя бы работничкам... А вообще, юридически считается территория их и по международным законам ничего ты не сделаешь, если хочешь продолжать летать. Казахам дешевле заплатить было, видимо.
27 декабря, 17:36
AZAlex Z
2100034
Рекомендуем
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Пассажир разбившегося в Алма-Ате лайнера рассказал о моменте крушения
Тень летящего самолета
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Танк Т-62 в Сирии
Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео
Побережье острова Итуруп
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2
Сцена шоу Голос
Меладзе и зрители "раздавили" критикой Шнурова на шоу "Голос"
Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Президент РФ Владимир Путин
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Мэр Херсона Владимир Николаенко
Мэр Херсона отреагировал на слова Путина об исконно русских землях
Иван Охлобыстин
Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать "рабов"
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
Российские политики ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Ученые в лаборатории
Таблеткой от сердца вылечили рак. Самые неожиданные открытия 2019 года
Глубоководное судно-трубоукладчик Allseas Solitaire прокладывает трубы для газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Новак озвучил вариант достройки "Северного потока — 2"
Логотип энергетической компании Газпром
"Газпром" выплатил Киеву 2,9 миллиарда долларов
Елена Батурина
Елену Батурину объявили в розыск
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
Лента новостейМолния