Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Власти страны выписали штраф казахстанской авиакомпании "Euro-Asia Air", чей самолет полетел над Крымом 8 августа.
"Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства. Поэтому госбюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен (около 5,9 тысячи долларов. — Прим. ред.)", — сообщает пресс-центр в Facebook.
Украина прекратила воздушное, железнодорожное и автобусное сообщение с Крымом в октябре 2015 года и с тех пор регулярно выписывает штрафы российским авиакомпаниям. Общая сумма взысканий составила около 560 миллионов долларов, сообщили ранее в командовании воздушных сил ВСУ.
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В ответ на это решение в Совете Федерации заявили, что Россия не будет платить штрафы за полеты в Крым.
"Никакой перспективы у украинской стороны в отношении российских авиакомпаний нет", — заявил сенатор Сергей Цеков. Но выплату штрафа казахстанским перевозчиком он назвал странным и нехорошим прецедентом.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал ситуацию с уплатой штрафа глупой и призвал Казахстан не идти на поводу у пиратской политики киевских властей. Он добавил, что взыскивая плату за перелет над полуостровом, Украина поступила нагло и по-хамски.
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал штрафы бредом и призвал не платить их. А вице-спикер Госсовета республики Владимир Бобков напомнил, что до воссоединения региона с Россией перелет на самолете считался роскошью для большинства жителей полуострова, и подчеркнул, что штрафы не приведут к прекращению авиасообщения.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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