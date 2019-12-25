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2019-12-25T13:43+0300
https://ria.ru/20191225/1562820697.html
Празднование католического Рождества в мире
https://cdn22.img.ria.ru/images/156281/68/1562816863_0:129:3072:1857_1036x0_80_0_0_2c696bc35d1c12b9117455e5700517c6.jpg
РИА Новости

Празднование католического Рождества в мире

13:41 25.12.2019 (обновлено: 13:43 25.12.2019)
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Католики, протестанты и большинство поместных православных церквей мира встретили в ночь с 24 на 25 декабря Рождество Христово. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Рождество — один из важнейших и самых торжественных христианских праздников.

Верующие возле рождественского вертепа в римско-католическом кафедральном соборе Святого Имени Пресвятой Девы Марии в Минске
1 из 15

Рождество — один из важнейших и самых торжественных христианских праздников.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В этот день верующие вспоминают о рождении Иисуса Христа.

Викарный епископ Юрий Кособуцкий вносит младенца в рождественский вертеп в римско-католическом кафедральном соборе Святого Имени Пресвятой Девы Марии в Минске
2 из 15

В этот день верующие вспоминают о рождении Иисуса Христа.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Празднование начинается с восходом первой вечерней зари, которая возвестила миру о появлении на свет Сына Божьего.

Рождественская месса в римско-католическом соборе Святого Адальберта в Калининграде
3 из 15

Празднование начинается с восходом первой вечерней зари, которая возвестила миру о появлении на свет Сына Божьего.

© РИА Новости / Игорь Зарембо
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

По традиции, служат три литургии — ночью, на заре и днем.

Группа певчих во время рождественской мессы в римско-католическом соборе Святого Адальберта в Калининграде
4 из 15

По традиции, служат три литургии — ночью, на заре и днем.

© РИА Новости / Игорь Зарембо
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Рождество празднуют как предвечное рождение Слова от Бога Отца (ночью), рождение Бога-Сына от Девы (на заре) и рождение Бога в верующей душе (днем).

Верующие во время Рождественской мессы в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
5 из 15

Рождество празднуют как предвечное рождение Слова от Бога Отца (ночью), рождение Бога-Сына от Девы (на заре) и рождение Бога в верующей душе (днем).

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Вечером в Сочельник служится месса навечерия Рождества.

Настоятель римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Владимир Кабак во время Рождественской мессы в храме
6 из 15

Вечером в Сочельник служится месса навечерия Рождества.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Церковь учит, что рождение Христа открыло возможность для спасения души для каждого верующего.

Рождественская месса в Латинском кафедральном соборе (Митрополичья базилика Успения Пресвятой Девы Марии) во время празднования католического Рождества во Львове
7 из 15

Церковь учит, что рождение Христа открыло возможность для спасения души для каждого верующего.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Один из символов Рождества — зажженные свечи.

Прихожане и священнослужители на Рождественской мессе в Латинском кафедральном соборе (Митрополичья базилика Успения Пресвятой Девы Марии) во время празднования католического Рождества во Львове
8 из 15

Один из символов Рождества — зажженные свечи.

© РИА Новости / Стрингер
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© AP Photo / Manish Swarup

Пламя свечи напоминает верующим евангельские слова: "Свет во тьме светит и тьма не объяла Его".

Празднование католического Рождества в Индии
9 из 15

Пламя свечи напоминает верующим евангельские слова: "Свет во тьме светит и тьма не объяла Его".

© AP Photo / Manish Swarup
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane

Папа Римский Франциск провел богослужение в соборе Святого Петра в Ватикане.

Папа Франциск целует статую младенца Иисуса во время рождественской мессы в Ватикане
10 из 15

Папа Римский Франциск провел богослужение в соборе Святого Петра в Ватикане.

© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
© AP Photo / Thibault Camus

Праздничные службы состоялись в разных городах мира.

Рождественская месса в церкви Сен-Жермен-л'Аксерруа, Париж
11 из 15

Праздничные службы состоялись в разных городах мира.

© AP Photo / Thibault Camus
© REUTERS / Amr Alfiky

Рождество отмечают восемь дней, образующих Октаву.

Рождественская месса в соборе Святого Иоанна Богослова в Нью-Йорке
12 из 15

Рождество отмечают восемь дней, образующих Октаву.

© REUTERS / Amr Alfiky
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Рождественское время продолжается и по окончании Октавы, вплоть до Крещения.

Рождественская месса в Каире, Египет
13 из 15

Рождественское время продолжается и по окончании Октавы, вплоть до Крещения.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
© REUTERS / Thomas Mukoya

Все эти дни духовенство служит литургии в праздничных одеяниях белого цвета.

Рождественская месса в Найроби, Кения
14 из 15

Все эти дни духовенство служит литургии в праздничных одеяниях белого цвета.

© REUTERS / Thomas Mukoya
© AP Photo / Emrah Gurel

Рождественская месса в Стамбуле.

Рождественская месса в Стамбуле, Турция
15 из 15

Рождественская месса в Стамбуле.

© AP Photo / Emrah Gurel
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