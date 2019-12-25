Празднование католического Рождества в мире

Рождество — один из важнейших и самых торжественных христианских праздников.
Рождество — один из важнейших и самых торжественных христианских праздников.
В этот день верующие вспоминают о рождении Иисуса Христа.
В этот день верующие вспоминают о рождении Иисуса Христа.
Празднование начинается с восходом первой вечерней зари, которая возвестила миру о появлении на свет Сына Божьего.
Празднование начинается с восходом первой вечерней зари, которая возвестила миру о появлении на свет Сына Божьего.
По традиции, служат три литургии — ночью, на заре и днем.
По традиции, служат три литургии — ночью, на заре и днем.
Рождество празднуют как предвечное рождение Слова от Бога Отца (ночью), рождение Бога-Сына от Девы (на заре) и рождение Бога в верующей душе (днем).
Рождество празднуют как предвечное рождение Слова от Бога Отца (ночью), рождение Бога-Сына от Девы (на заре) и рождение Бога в верующей душе (днем).
Вечером в Сочельник служится месса навечерия Рождества.
Вечером в Сочельник служится месса навечерия Рождества.
Церковь учит, что рождение Христа открыло возможность для спасения души для каждого верующего.
Церковь учит, что рождение Христа открыло возможность для спасения души для каждого верующего.
Один из символов Рождества — зажженные свечи.
Пламя свечи напоминает верующим евангельские слова: "Свет во тьме светит и тьма не объяла Его".
Пламя свечи напоминает верующим евангельские слова: "Свет во тьме светит и тьма не объяла Его".
Папа Римский Франциск провел богослужение в соборе Святого Петра в Ватикане.
Папа Римский Франциск провел богослужение в соборе Святого Петра в Ватикане.
Праздничные службы состоялись в разных городах мира.
Праздничные службы состоялись в разных городах мира.
Рождество отмечают восемь дней, образующих Октаву.
Рождественское время продолжается и по окончании Октавы, вплоть до Крещения.
Рождественское время продолжается и по окончании Октавы, вплоть до Крещения.
Все эти дни духовенство служит литургии в праздничных одеяниях белого цвета.
Все эти дни духовенство служит литургии в праздничных одеяниях белого цвета.
Рождественская месса в Стамбуле.
Рождественская месса в Стамбуле.