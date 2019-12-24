Кому давать на чай: правила и запреты в разных странах

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Большие чаевые или их полное отсутствие, запрет есть на улице или кататься верхом на ослах — в разных странах свои законы и традиции, которые полезно знать путешественникам. О том, сколько принято оставлять официантам, где нельзя перекусить на бегу, фотографировать самолеты и распивать алкоголь, — в материале РИА Новости.

Вынуть лишнее и задекларировать

"Все привыкли, что перед посадкой в самолет приходится избавляться от воды, но, когда я пересекала белорусско-литовскую границу на мотоцикле, мне пришлось отправить в мусорный контейнер завтрак — бутерброды с сыром. На той стороне меня встретили большие плакаты, предупреждающие, что мясные и молочные продукты ввозить в Европу нельзя", — рассказывает туристка Инга Чернышева. Недавно правила ужесточились: в страны ЕС запретили ввозить овощи и фрукты.

А в США, согласно таможенному законодательству, все продукты питания подлежат обязательной декларации. К примеру, американке Кристал Тэдлок несъеденное и незадекларированное яблоко, которое входило в обед на борту авиалайнера, обошлось в 500 долларов.

Стоит быть аккуратнее с табаком и алкоголем. Так, в ЕС можно брать с собой до 200 сигарет (при путешествии на самолете) или только 40 (при передвижении наземным транспортом).

В Таиланде запрещено привозить и использовать электронные сигареты, испарители, кальяны и любые устройства и жидкости, имеющие к ним отношение.

Страны, как правило, четко указывают объем алкоголя, который турист может взять с собой. Но, например, на Мальдивы ввоз спиртных напитков строго запрещен. Такие же ограничения действуют в Катаре и в Саудовской Аравии, только открывающейся для туристов. Туда, кстати, также запрещено брать израильские шекели и вообще любые товары с маркировкой этой страны.

Кого не пустят в страну

Перед полетом в Израиль эксперты не советуют заворачивать багаж в пленку, вешать замки. Досмотр довольно строгий, упаковку, скорее всего, снимут. Кроме того, если вы путешествуете израильской авиакомпанией, даже в наш аэропорт стоит приезжать за несколько часов до рейса из-за очень тщательного контроля. На обратном пути, вне зависимости от компании-перевозчика, также стоит заложить время на дополнительные проверки.

В Министерстве туризма Израиля рекомендуют держать наготове весь пакет документов, касающихся поездки, включая контактную информацию принимающей и отправляющей сторон.

По данным посольства России в Израиле, ежедневно примерно 20 россиянам отказывают во въезде в страну. Объясняют это борьбой с нелегальной миграцией. Это, конечно, немного (учитывая, что ежедневно туда прибывают примерно 1200 гостей из России), но оказаться в несчастливой двадцатке очень неприятно: потеря времени, денег и довольно утомительная депортация.

В Грузию на майские праздники, а также накануне и после них, могут не пустить мотоциклистов. В 2017 году на границе развернули "Ночных волков" с пробегом по случаю Дня Победы. В МВД тогда объяснили: нахождение этих байкеров в стране неприемлемо. Но потом запрет распространился на всех мотоциклистов.

Не пейте и не ешьте на ходу

Во многих мусульманских государствах наказанием за распитие алкоголя может быть не только штраф или депортация, но и порка, а также тюремное заключение. Правда, в большинстве туристических стран на путешественников из-за рубежа запрет не распространяется. Но появляться в общественных местах в явно нетрезвом виде не стоит.

Власти японского города Камакура не так давно попросили жителей и гостей не есть на ходу. Штрафов нет, но порцию неудовольствия и осуждающих взглядов получить можно. А во Флоренции туристам, замеченным с едой на улицах возле галереи Уффици и палаццо Веккьо, грозит штраф от 150 до 500 евро.

В большинстве израильских гостиниц и национальных кафе на завтрак, обед или ужин не подают одновременно мясные и молочные продукты. Это связано с религиозными правилами кашрута. Кроме того, в Израиле, как и в мусульманских странах, не готовят свинину. А в большинстве индийских кафе и ресторанов не стоит рассчитывать на говядину: корова считается священным животным. Зато даже в "Макдоналдсе" можно получить бургер с острой овощной котлетой.

От нуля до трети счета

С чаевыми тоже не все просто: правило пяти-пятндадцати процентов суммы счета действует далеко не везде. Во Франции вознаграждение официанту обычно включено в стоимость блюда, а вот в Италии coperto (плата за сервировку) и чаевые — это разные вещи. Несмотря на то, что выставленный счет оказывается на несколько евро больше (coperto) заявленных цен в меню, на чай все равно лучше оставить.

"Не все российские туристы знают, что в США в стоимость блюда не входит налог, он указывается отдельно. Кроме того, 18-20 процентов счета — обязательная плата за сервис, она в счет не включается", — рассказывает Надежда Инфантьева, сотрудница турфирмы из Майами. Кстати, в некоторых ресторанах эта сумма может достигать и 30 процентов.

Зато в Австралии, Новой Зеландии, Китае, Южной Корее и Японии чаевые оставлять не принято. Правда, как уточняют в Японской национальной туристической организации, есть одно исключение. Это Роппонги — центр ночной жизни для иностранцев в Токио, там официанты будут ждать стандартные десять процентов.

В защиту ослов

Есть и другие особенности, которые сначала могут удивить иностранцев. Например, строгие ограничения на съемку самолетов на одном из пляжей Пхукета. Или запрет на вывоз песка с пляжей Сардинии: таким образом на курорте стремятся избежать экологической катастрофы.