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РИА Новости

В Испании на популярном курорте тяжелым туристам запретят кататься на ослах

23:05 12.11.2019
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© Fotolia / Željko RadojkoОсел
Осел
© Fotolia / Željko Radojko
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Михасе, популярном испанском курорте, расположенном в двадцати минутах езды от Малаги, туристам весом более 80 килограммов запретят кататься на ослах, сообщает Daily Mail.
Местные власти планируют провести ряд общественных консультаций и ввести эту норму с 1 января 2020 года. Кроме того, будет ужесточен ветеринарный контроль и проверки чистоты на стоянках и в конюшнях.
Мэрия объявила об изменениях после того, как было достигнуто соглашение с владельцами ослов, их погонщиками и местными организациями защиты животных.
Они много лет жалуются на то, как обращаются с ослами — важной туристической достопримечательностью этого места. Так, в декабре 2014 года одно животное погибло после того, как на него сел турист весом почти 150 килограммов.
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Михас считается одним из самых красивых городков на побережье Коста-дель-Соль. Его также называют "столицей ослиного такси".
Испанская политическая партия PACMA, борющаяся за права животных, активно выступала против таких перевозок, утверждая, что ослы получают травмы и болеют из-за ежедневной эксплуатации.
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