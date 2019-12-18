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Туризм
2019-12-18T19:03+0300
https://ria.ru/20191218/1562542411.html
В Израиль в этом году не пустили более 5,7 тысячи россиян
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РИА Новости

В Израиль в этом году не пустили более 5,7 тысячи россиян

18:18 18.12.2019 (обновлено: 19:03 18.12.2019)
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© Фото : Cccc3333Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве
Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве
© Фото : Cccc3333
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 дек - РИА Новости. Более 5,7 тысячи россиянам отказали во въезде в Израиль с начала 2019 года, ежедневно около 20 российских туристов не попадают в страну, сообщил журналистам пресс-секретарь посольства России в Израиле Александр Гаврилов.
"По данным посольства России в Тель-Авиве, на 1 декабря 2019 года 5771 российский турист получил отказ во въезде в Израиль. В октябре 2019 года 568 российских граждан не были допущены в Израиль, в ноябре - 569, — сказал он.
По его словам, речь идет в том числе о тех, кто прибывает в страну с туристическими целями: они имеют на руках проплаченные билеты в обе стороны, отели и ваучеры, соответствующее количество финансовых средств, необходимых на время пребывания в Израиле.
Эксперт подчеркнул, что каждый день около 20 российских туристов не попадают в Израиль. "Вместе с этим, российская сторона не комментирует решения, принятые релевантными израильскими властями в местах пересечения границы российскими гражданами", — добавил сотрудник российской дипмиссии.
Ранее высокопоставленный источник в дипломатических кругах сообщил, что россияне все чаще сталкиваются с отказами во въезде в Израиль.
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Изменение отношения к гражданам России местные чиновники объясняют тем, что те стали гораздо чаще приезжать в Израиль в поисках заработка. Такой контингент въезжает, пользуясь безвизовым режимом для туристов, а затем оформляет запрос на политическое убежище, чтобы на время его рассмотрения иметь возможность жить и трудиться в стране.
Российские дипломаты предлагали израильским властям сократить сроки рассмотрения просьб об убежище, как уже сделано в отношении граждан Украины и Грузии, и ждут более четких правил и процедур недопуска в страну.
Стороны, как сообщалось ранее, также договариваются об увеличении числа русскоговорящих сотрудников погранично-паспортного контроля в международных аэропортах, улучшении там условий ожидания "интервью", если в нем возникает необходимость, налаживании оперативных контактов с консульскими работниками.
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