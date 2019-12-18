В Израиль в этом году не пустили более 5,7 тысячи россиян

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 дек - РИА Новости. Более 5,7 тысячи россиянам отказали во въезде в Израиль с начала 2019 года, ежедневно около 20 российских туристов не попадают в страну, сообщил журналистам пресс-секретарь посольства России в Израиле Александр Гаврилов.

"По данным посольства России в Тель-Авиве, на 1 декабря 2019 года 5771 российский турист получил отказ во въезде в Израиль. В октябре 2019 года 568 российских граждан не были допущены в Израиль, в ноябре - 569, — сказал он.

По его словам, речь идет в том числе о тех, кто прибывает в страну с туристическими целями: они имеют на руках проплаченные билеты в обе стороны, отели и ваучеры, соответствующее количество финансовых средств, необходимых на время пребывания в Израиле.

Эксперт подчеркнул, что каждый день около 20 российских туристов не попадают в Израиль. "Вместе с этим, российская сторона не комментирует решения, принятые релевантными израильскими властями в местах пересечения границы российскими гражданами", — добавил сотрудник российской дипмиссии.

Ранее высокопоставленный источник в дипломатических кругах сообщил, что россияне все чаще сталкиваются с отказами во въезде в Израиль.

Изменение отношения к гражданам России местные чиновники объясняют тем, что те стали гораздо чаще приезжать в Израиль в поисках заработка. Такой контингент въезжает, пользуясь безвизовым режимом для туристов, а затем оформляет запрос на политическое убежище, чтобы на время его рассмотрения иметь возможность жить и трудиться в стране.

Российские дипломаты предлагали израильским властям сократить сроки рассмотрения просьб об убежище, как уже сделано в отношении граждан Украины и Грузии, и ждут более четких правил и процедур недопуска в страну.