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Туризм
2019-12-13T01:28+0300
https://ria.ru/20191213/1562315762.html
В Греции тяжелым туристам грозит штраф за катание на ослах
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РИА Новости

В Греции тяжелым туристам грозит штраф за катание на ослах

01:28 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМужчина с ослом на одной из улиц города Ия на острове Санторини
Мужчина с ослом на одной из улиц города Ия на острове Санторини
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В Греции туристов с избыточным весом будут штрафовать за катание на ослах на 30 тысяч евро (более двух миллионов рублей), сообщает The Sun.
В прошлом году благотворительные организации по защите прав животных обратились к властям страны с просьбой запретить издевательства над ослами, которые катают туристов. Свою просьбу они подкрепили видео, на котором измученные, раненые животные в жару перевозят путешественников вверх по крутой лестнице на греческом острове.
Тогда же правительство Греции приняло закон, по которому ослы могут перевозить груз не превышающий одной пятой своего веса.
Министр сельского хозяйства Макис Воридис заявил, что нарушители законодательства будут подвергнуты суровым наказаниям. "Следует отметить, что предусмотренный штраф может составлять до 30 тысяч евро", — уточнил он.
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