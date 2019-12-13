В Греции тяжелым туристам грозит штраф за катание на ослах

В прошлом году благотворительные организации по защите прав животных обратились к властям страны с просьбой запретить издевательства над ослами, которые катают туристов. Свою просьбу они подкрепили видео, на котором измученные, раненые животные в жару перевозят путешественников вверх по крутой лестнице на греческом острове.