Российские туристы не смогут ввозить в Европу овощи и фрукты

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. С середины декабря без фитосанитарного сертификата российские туристы не смогут ввезти в страны Европы ни одного яблока или огурца, С середины декабря без фитосанитарного сертификата российские туристы не смогут ввезти в страны Европы ни одного яблока или огурца, сообщает АТОР.

По сообщению таможни Финляндии, с 14 декабря 2019 года в ЕС вступает в силу новое фитосанитарное законодательство, которое ограничивает ввоз физическими лицами из-за пределов ЕС растений и продукции растительного происхождения без фитосанитарного сертификата. При его наличии ввозить свежие фрукты, овощи и ягоды можно в количестве, не превышающем двух килограмм.

Такое разрешение также необходимо при ввозе саженцев, горшочных и комнатных растений, черенков, ростков, клубней, корневищ и других материалов для разведения растений, семенных зерен, срезанных цветов и веток.

Фитосанитарные требования не распространяются на бананы, финики, дуриан, ананас и кокос.

"Физическое лицо не может ни ввозить, ни заказывать в интернет-магазине из-за пределов ЕС даже одно яблоко или апельсин, не имея фитосанитарного сертификата", – говорится в материалах финской таможни.