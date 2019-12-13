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Туризм
2019-12-13T20:50+0300
https://ria.ru/20191213/1562364080.html
Российские туристы не смогут ввозить в Европу овощи и фрукты
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РИА Новости

Российские туристы не смогут ввозить в Европу овощи и фрукты

20:50 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоОвощи
Овощи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. С середины декабря без фитосанитарного сертификата российские туристы не смогут ввезти в страны Европы ни одного яблока или огурца, сообщает АТОР.
По сообщению таможни Финляндии, с 14 декабря 2019 года в ЕС вступает в силу новое фитосанитарное законодательство, которое ограничивает ввоз физическими лицами из-за пределов ЕС растений и продукции растительного происхождения без фитосанитарного сертификата. При его наличии ввозить свежие фрукты, овощи и ягоды можно в количестве, не превышающем двух килограмм.
Такое разрешение также необходимо при ввозе саженцев, горшочных и комнатных растений, черенков, ростков, клубней, корневищ и других материалов для разведения растений, семенных зерен, срезанных цветов и веток.
Фитосанитарные требования не распространяются на бананы, финики, дуриан, ананас и кокос.
"Физическое лицо не может ни ввозить, ни заказывать в интернет-магазине из-за пределов ЕС даже одно яблоко или апельсин, не имея фитосанитарного сертификата", – говорится в материалах финской таможни.
Контроль за ввозом будет на всех пунктах въезда: как автомобильных, так и морских и в международных аэропортах. При добровольной сдаче продукции санкций к въезжающим применяться не будет.
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