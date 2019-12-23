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Американский "бог войны" ослаб из-за веры в собственную неуязвимость
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РИА Новости

Американский "бог войны" ослаб из-за веры в собственную неуязвимость

08:00 23.12.2019 (обновлено: 09:36 23.12.2019)
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© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Noshoba DavisАртиллерийское подразделение армии США во время стрельб
Артиллерийское подразделение армии США во время стрельб
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Noshoba Davis
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Аналитический центр RAND Corporation обнаружил очередную слабость Вооруженных сил США. Специалисты института пришли к выводу, что полевая артиллерия Соединенных Штатов уступает российской.
Таким образом, список направлений военно-технического развития, по которым американские профессионалы признают отставание своей страны от России, пополнился еще одним пунктом. Как известно, штатовских военных и экспертов особенно беспокоят такие темы, как средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушная оборона, гиперзвуковое оружие, танкостроение и даже космос.
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14 ноября, 01:01
Китайское СМИ назвало новое оружие России "кошмаром для США и НАТО"
Мы присутствуем при смерти одного из самых интересных и популярных мифов, порожденных в предыдущий период абсолютной гегемонии США. Огромная часть мира тогда была искренне убеждена, что подобное положение дел сохранится навсегда — из-за колоссального превосходства американцев над всем остальным миром. Причем ключевыми виделись достижения именно в научно-технической (и как следствие, военно-технической) сфере.
Надо признать, что в тот момент — 15-20 лет назад — подобная точка зрения выглядела достаточно логично.
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23 октября, 08:00
"У России уже есть": США испытывают наземное энергетическое оружие
Современная наука продвинулась так далеко, что стала слишком сложной и дорогостоящей. Распространилось устойчивое представление, что при отсутствии или утрате компетенций в какой-то ключевой области знаний страна отодвигается на обочину истории — безвозвратно, поскольку уже просто не будет шансов ликвидировать отставание. На этом фоне суперпродвинутые и супербогатые Соединенные Штаты вкладывали колоссальные средства в науку, включая скупку "мозгов" по всему миру — ну и, как следствие, в военные разработки на основе новейших достижений прогресса.
Можно понять, почему в таких раскладах очень многие решили, что теперь преимущество Вашингтона стало непреодолимым и вечным. Самое интересное, что в это уверовали и сами американцы — эксперты и высокопоставленные чины, построив на данном убеждении политику собственного государства.
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13 октября, 08:00
Новые "клыки" Пентагона. Над каким секретным оружием работают США
RAND Corporation прямо пишет о причинах нынешних проблем с артиллерией: с начала 2000-х годов американские военные сконцентрировались на борьбе с повстанцами, а главной силой для них стала авиация.
Формат обычных для Пентагона и НАТО боевых действий последних десятилетий хорошо известен:
а) разбомбить военную (а заодно гражданскую) инфраструктуру и крупные армейские группировки очередной страны-изгоя. Поскольку эффективная против американцев система ПВО отсутствовала, серьезной угрозы летчикам не было.
б) затем налетами с воздуха или же небольшими наземными операциями (при поддержке опять-таки вертолетов и самолетов) уничтожать остающиеся очаги сопротивления в лице отсталых туземцев, бегающих с автоматами Калашникова.
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17 декабря, 03:09Новое оружие России
В России проходят испытания одной из мощнейших пушек в мире
Однако подобный подход обернулся (внезапно — для Вашингтона) вылезающими теперь неприятными последствиями. В частности, заокеанские эксперты констатируют, что эффективность их артиллерии упала и уступает российской. Это произошло и из-за существенного сокращения опыта американских артиллеристов в силу малого их применения, и из-за активного развития Москвой современных артиллерийских средств, включая мощные гаубицы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.
Реальность вновь подтвердила, что ничего вечного не существует и никакая самая могущественная империя не способна удержаться на вершине навсегда, в том числе в военной сфере.
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26 августа, 08:00
Переиграть Россию. Какое гиперзвуковое оружие разрабатывают в США
Сложившийся стереотип разрушился с разных сторон. Есть пример Китая, который воспользовался положением "мирового сборочного цеха", чтобы вырастить собственную научную, технологическую, а следом и военно-техническую школы. Есть пример Москвы, которая предпочла сделать ставку на точечные прорывы в нескольких стратегических областях — и эта ставка сыграла, сделав Россию мировым лидером в соответствующих направлениях. Есть, в конце концов, Северная Корея, чьи усилия в ракетостроении много лет были предметом насмешек — пока вдруг не выяснилось, что у Пхеньяна таки получилось. Смеяться теперь не хочется никому, особенно японцам и американцам.
Безусловно, алармизм военных экспертов США обслуживает Пентагон, заинтересованный в увеличении бюджета и средств, выделяемых на разработку вооружений. Только это ничуть не отменяет того обстоятельства, что специалисты правы в констатации реалий и слабостей американской военной машины.
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6 декабря, 02:31Новое оружие России
Эксперт назвал ядерную сферу, где Россия превосходит США
Проблема, правда, в том, что из предыдущего периода пребывания на вершине мира и самоуспокоенности американская система унаследовала еще одну критическую уязвимость — безудержность бюджетных распилов с весьма низкой отдачей в виде конкретных результатов.
Конечно, об этой особенности RAND Corporation и другие околопентагоновские "мозговые центры" упоминают куда реже, и их можно понять. Им нет никакого смысла пилить сук, на котором они сидят.
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РоссияСШААвторыБезопасность
Популярные комментарии
А, может быть, всё ещё проще, американцам обрезали возможность уводить, те красть чужие технологии, как это было в 90е из России, например. И "король оказался голым"?
23 декабря, 11:34
lizander_57 Лизандер
33000058
В США никогда не уделяли пристального внимания свой ПВО в силу абсолютной убежденности в том, что никто не посмеет на них напасть с воздуха. Они так верили в могущество их авиации, что просто игнорировали эту угрозу. История показывает, что это было больше чем ошибкой...
23 декабря, 08:58
beta-k
3931001
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