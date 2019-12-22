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2019-12-22T13:30+0300
https://ria.ru/20191222/1562687727.html
NI рассказал о превосходстве российской артиллерии над американской
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РИА Новости

NI рассказал о превосходстве российской артиллерии над американской

03:54 22.12.2019 (обновлено: 13:30 22.12.2019)
32126
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРакетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс Искандер-М
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Исследователи аналитического центра RAND Corporation пришли к выводу, что полевая артиллерия армии США уступает российским вооружениям. Об этом сообщает американский журнал National Interest.
В статье указано, что с начала 2000-х Пентагон стал концентрироваться на борьбе с повстанцами. Во время операций с участием небольших подразделений в Ираке и Афганистане в качестве основного источника огневой поддержки вместо артиллерии использовались самолеты и вертолеты.
Это привело к тому, что американские артиллеристы стали получать меньше опыта, чем до теракта 11 сентября 2001 года.
Эксперт Джон Гордон отмечает, что в результате артиллерия США стала менее эффективной, в то время как эффективность российской артиллерии осталась прежней. Россия же вооружена мощными гаубицами, реактивными системами залпового огня и баллистическими ракетами.
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При этом российская армия может поражать вражеские позиции на значительной дистанции при помощи реактивной системы залпового огня "Смерч" с дальностью полета примерно 100 километров и ракетного комплекса "Искандер", способного выстрелить примерно на 400 километров, когда американская 155-миллиметровая гаубица "Паладин" имеет дальность стрельбы примерно на 32 километра.
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16 декабря, 20:54
Опубликовано видео пуска баллистической ракеты "Искандер"
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Министерство обороны СШАИскандерИракская война (2003-2011)Война в Афганистане (с 2001)СмерчСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Сомнительно, что люди, которые научились строить прекрасные телефоны, надежные машины и самолеты, не научились строить оружие... эта новость попахивает очередным вбросом, рассчитанным на патриотов, которые даже не знают собственный гимн.
22 декабря, 07:18
nnemetsms
18230033
Ну вот не научились, смеритесь.
22 декабря, 08:52
vvalidol_85
1970003
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