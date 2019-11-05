Американские военные назвали сферу, в которой США уступает России

Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Американские военнослужащие заявили о неготовности Американские военнослужащие заявили о неготовности США противостоять угрозам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в случае военного конфликта с Россией или Китаем . Их слова приведены на Breaking Defence

Подполковник ВС США Гари Лайк отметил, что американская армия медленнее других совершенствует методы РЭБ. Он приводит в пример тот факт, что во время учений американские военнослужащие не выключают свои мобильные телефоны, выдавая свое точное местоположение.

Кроме того, они забывают заранее создавать резервные каналы связи в случае, если основная связь заглушена. Офицер уверен, что Россия и Китай непременно воспользуются этими недостатками.

"Если бы вы спросили, готовы ли мы к работе с Электромагнитным спектром, я бы ответил, что "нет", – заявил Лайк.

По его мнению, тренировки американских военных осложняют требования регуляторов, налагающие ограничения на средства РЭБ по времени работы и мощности используемой аппаратуры.