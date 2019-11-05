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РИА Новости

Американские военные назвали сферу, в которой США уступает России

02:24 05.11.2019
23371
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАмериканские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Американские военнослужащие заявили о неготовности США противостоять угрозам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в случае военного конфликта с Россией или Китаем. Их слова приведены на Breaking Defence.
Подполковник ВС США Гари Лайк отметил, что американская армия медленнее других совершенствует методы РЭБ. Он приводит в пример тот факт, что во время учений американские военнослужащие не выключают свои мобильные телефоны, выдавая свое точное местоположение.
Кроме того, они забывают заранее создавать резервные каналы связи в случае, если основная связь заглушена. Офицер уверен, что Россия и Китай непременно воспользуются этими недостатками.

"Если бы вы спросили, готовы ли мы к работе с Электромагнитным спектром, я бы ответил, что "нет", – заявил Лайк.

По его мнению, тренировки американских военных осложняют требования регуляторов, налагающие ограничения на средства РЭБ по времени работы и мощности используемой аппаратуры.
Подполковник американской армии Мэтью Пул отметил, что "плохие парни" в свою очередь располагают электронными глушителями.
Подготовка офицеров Вооруженных сил РФ
3 ноября, 01:07РИА Новости
В США военные эксперты назвали Россию "самой реальной угрозой"
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Обсудить 11
Вооруженные силы СШАКитайРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Когда наступает Авианосная ударная группа ВМС США там такой РЭБ включается, что мама не горюй. А про мобильные телефоны на задании ... про это лучше знают военные РФ ))
5 ноября, 03:14
SSStas Shevzoff
26500025
ну это ты расскажи подполковнику ВС США Гари Лайк и подполковнику американской армии Мэтью Пул! они видать хуже осведомлены чем ты! (РЭБ мама не горюй )
5 ноября, 04:16
тимм77 тимм77
1810001
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