Американский генерал рассказал об успехах России в космосе

"Гоп" до прыжка. Пентагон запретил себе российский космос Космос остается чуть ли не единственным местом во Вселенной, где мы еще находим общий язык. Но коль они хотят и его прикусить, мы могли бы пойти им навстречу и прервать сотрудничество уже сейчас. Но не станем. По двум причинам.