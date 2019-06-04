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РИА Новости

Американский генерал рассказал об успехах России в космосе

Вчера, 21:10
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© AFP 2019 / MARK WILSONДжон Реймонд
Джон Реймонд
© AFP 2019 / MARK WILSON
Джон Реймонд. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Значительные успехи России в космосе должны насторожить США и их союзников, так как преимущество Америки в этой сфере сокращается, заявил в сенате генерал Джон Рэймонд, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост командующего Космическими силами США.
Кроме того, он добавил, что "Россия настойчиво модернизирует свои вооруженные силы, чтобы добиться преимущества перед Соединенными Штатами и НАТО".
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Он уточнил при этом, что главная цель России состоит в том, чтобы "притупить <...> способность (США) поддерживать космическое превосходство".

Предпосылки к милитаризации космоса

В феврале президент США Дональд Трамп подписал меморандум о создании Космических сил США, что предусматривает развертывание ударного оружия в космосе. Пентагону поручено разработать юридическое обоснование создания шестого рода войск — космического, который с разрешения конгресса должен быть создан под эгидой министерства ВВС — структурной части американского Минобороны. В будущем планируется создать отдельное ведомство для Космических сил.
В России заявили, что тем самым США создают предпосылки к милитаризации космического пространства своими намерениями использовать космос в военных целях, и Москве придется отвечать на возможные угрозы зеркальными и асимметричными мерами.
Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов в начале марта призвал военных ученых активизировать поиск и внедрение средств противодействия возможным военным действиям вероятного противника в космосе и из космоса.
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