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Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
2019-12-08T06:34+0300
https://ria.ru/20191208/1562108934.html
США признали отставание от России в разработке гиперзвукового оружия
https://cdn25.img.ria.ru/images/155568/17/1555681746_305:0:2806:1407_1036x0_80_0_0_f3170dd7ed19fc4c37121c11b256c62b.jpg
РИА Новости

США признали отставание от России в разработке гиперзвукового оружия

00:00 08.12.2019 (обновлено: 06:34 08.12.2019)
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© AP Photo / Andrew HarnikМинистр армии США Марк Эспер
Министр армии США Марк Эспер
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. США приходится нагонять Россию в разработке гиперзвукового оружия, в дело идет "каждый доллар", заявил министр обороны США Марк Эспер.
На форуме по безопасности в Калифорнии Эспера спросили о разработке Россией гиперзвукового оружия.

"Мы сделали паузу в этой технологии несколько лет назад, когда мы явно лидировали, и теперь мы играем в догонялки. Министерство обороны вкладывает каждый доллар, который мы можем, каждый доллар, который мы физически можем использовать, для достижения конкурентного преимущества в области гиперзвукового оружия", — отметил Эспер.

"Я обеспокоен… тем, что они (Россия — ред.) разрабатывают различное оружие, стратегическое оружие, которое находится за пределами нынешнего договора СНВ-3. По этим вещам нет отчета и верификации. На протяжении лет и прежняя администрация (СШA), и нынешняя администрация видели, что они (Россия — ред.) жульничают с договором ДРСМД. А теперь у них есть военный потенциал, которого у нас нет, в том, что касается ракет средней и меньшей дальности. Так что мы очень внимательно следим за тем, что делают русские", — сказал глава Пентагона.
США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Россия отвергла претензии США.
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
4 декабря, 20:19
Американский эксперт считает, что шансов на возрождение ДРСМД нет
Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и Вашингтон пока не определился, намерен ли его продлевать.
Ранее Соединенные Штаты заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки. Пентагон считает, что у России есть до 2 тысяч единиц нестратегического ядерного оружия.
Президент РФ Владимир Путин
5 декабря, 19:13
Путин заявил, что Россия не заинтересована в гонке вооружений
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Новое оружие РоссииМарк ЭсперМинистерство обороны СШАРоссияСШАБезопасностьВ мире
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