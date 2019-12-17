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https://ria.ru/20191217/1562488428.html
Аварии и катастрофы военных самолетов в России в 2016-2019 годах
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РИА Новости

Аварии и катастрофы военных самолетов в России в 2016-2019 годах

14:12 17.12.2019
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкДальний бомбардировщик Ту-22М3
Дальний бомбардировщик Ту-22М3
© Министерство обороны РФ
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2019

17 декабря в Астраханской области при выполнении планового полета экстренно сел самолет Ту-22. По информации Минобороны, у Ту-22 отказал двигатель. В ведомстве уточнили, что полет осуществлялся без боекомплекта, на земле разрушений нет. Летчики не пострадали и самостоятельно покинули борт после посадки.
6 сентября СМИ сообщили, что в Липецкой области во время тренировочного полета два истребителя-бомбардировщика Су-34 дважды соприкоснулись в воздухе "из-за потери визуального контакта". Пилотам удалось посадить самолеты, несмотря на серьезные повреждения. В результате инцидента никто не пострадал.
3 сентября штурмовик Су-25УБ, совершавший плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта, потерпел аварию в Ставропольском крае. Он упал в безлюдной местности, в 20 километрах южнее населенного пункта Чернолесское. Воздушное судно при столкновении с землей взорвалось и полностью разрушено. Оба летчика погибли.
22 января во время планового полета стратегический бомбардировщик ТУ-22М3 попал в снежный заряд, совершил жесткую посадку на авиабазе Оленья в поселке Высокий в Мурманской области и разрушился. Самолет был без боекомплекта. В результате аварии два члена экипажа погибли, еще двое пострадали, их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Позже один из раненых скончался.
18 января на Дальнем Востоке при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега произошла авария двух бомбардировщиков Су-34. При отработке маневрирования в воздухе они коснулись друг друга.
Оба самолета совершали полет без боекомплекта.
Экипажи бомбардировщиков катапультировались. Самолет Ан-12 обнаружил в районе катапультирования индивидуальный спасательный плот одного из пилотов, летчика подняли на борт, его состояние было удовлетворительным. Позднее военное ведомство сообщило об обнаружении тел двух пилотов. Четвертого летчика не нашли.

2018

18 октября учебный самолет Л-39 разбился во время учебно-тренировочного полета. Воздушное судно упало в Азовское море неподалеку от населенного пункта Должанская Краснодарского края. Маневры выполнялись без боекомплекта. Оба пилота погибли.
5 октября истребитель МиГ-29, принадлежащий Летно-исследовательскому институту имени М.М. Громова, разбился при выполнении учебно-тренировочного полета. Самолет упал в Подмосковье. Оба летчика катапультировались после того, как увели истребитель в безлюдное место. Разбившийся самолет являлся экспериментальной модификацией, еще не переданной в эксплуатацию.
19 сентября в Нижегородской области истребитель МиГ-31 потерпел крушение во время планово-тренировочного полета. Оба летчика катапультировались. Полет выполнялся без боекомплекта.
Самолет упал в безлюдном месте в районе города Кулебаки и после крушения полностью сгорел. Разрушений на земле не было.
18 мая на аэродроме в Пермской области при движении по взлетно-посадочной полосе произошло возгорание правого двигателя у самолета МиГ-31. Экипаж выполнил экстренное торможение, двигатель потушен силами штатного пожарного расчета. Никто не пострадал. Самолет был без боекомплекта.
12 апреля в Воронежской области потерпел аварию самолет Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в городе Борисоглебск. В ходе планового учебно-тренировочного полета у воздушного судна возникла техническая неисправность одного из агрегатов, препятствующая продолжению полета. Оба пилота – летчик-инструктор и курсант катапультировались. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений нет.

2017

16 сентября учебно-боевой самолет Як-130 потерпел аварию вблизи аэродрома в Борисоглебске (Воронежская область). ЧП произошло во время учебно-тренировочного полета. Экипажу удалось увести самолет от близлежащих построек и благополучно катапультироваться.
30 мая в Саратовской области военно-транспортный самолет Ан-26 упал на землю с высоты 200 метров при посадке на аэродром учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища, один военнослужащий погиб, пять членов экипажа были доставлены в медицинское учреждение. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. При жесткой посадке самолет загорелся.
26 апреля в Бурятии при выполнении планового учебного полета в районе полигона "Телемба" потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа. Самолет упал в безлюдном месте. Пилоты катапультировались, их оперативно эвакуировали.

2016

25 декабря самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи. На борту находились 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых руководитель ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова генерал-лейтенант Валерий Халилов, 64 сотрудника коллектива, семь военнослужащих, двое федеральных госслужащих, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.
19 декабря самолет Ил-18 Минобороны России, выполнявший плановый перелет с военного аэродрома Канск (Красноярский край), совершил аварийную посадку у поселка Тикси (Якутия). В результате ЧП пострадали 38 человек. Самолет остался цел, но получил деформацию.
9 июня истребитель Су-27, принадлежавший пилотажной группе "Русские витязи", разбился вблизи деревни Мураново в Подмосковье. Самолет выполнял фигуры высшего пилотажа на показательных выступлениях, приуроченных к открытию памятника авиаторам в Ашукино. Пилот отвел самолет от жилых домов, но сам не успел катапультироваться.
30 марта штурмовик Су-25, выполнявший учебно-тренировочный полет, упал во время выполнения посадки на аэродром Черниговка Восточного военного округа. Летчик катапультировался. Полет выполнялся без боекомплекта. По данным Минобороны РФ, на земле жертв и разрушений не было.
29 февраля в районе аэродрома Буденновск Ставропольского края при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение штурмовик Су-25. Пилот, управлявший самолетом, погиб. Полет выполнялся без боекомплекта. Су-25 упал в безлюдном месте, разрушений и пострадавших в результате инцидента не было.
25 января в Красноярском крае самолет МиГ-31 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета, который выполнялся без боекомплекта. Экипаж катапультировался и после приземления вышел на связь. На земле разрушений не было.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
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