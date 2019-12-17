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Сверхзвуковой бомбардировщик сел на грунт под Астраханью
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РИА Новости

Сверхзвуковой бомбардировщик сел на грунт под Астраханью

13:13 17.12.2019 (обновлено: 17:26 17.12.2019)
236461
© РИА Новости/Аврора / Перейти в фотобанкДальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3
Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3
© РИА Новости/Аврора
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Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Астраханской области при выполнении планового полета экстренно сел самолет Ту-22, сообщили в Минобороны.
По информации ведомства, у машины отказал двигатель.

"Полет осуществлялся без боекомплекта, на земле разрушений нет. <...> Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину <...> от населенного пункта и выполнить посадку на грунт", — уточнили в министерстве.

Летчики не пострадали и самостоятельно покинули борт после посадки. Их представят к государственным наградам.
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Сверхзвуковой Ту-22 — советский тяжелый сверхзвуковой самолет, разработка которого началась в 1955 году. Эти машины должны были заменить в войсках бомбардировщики Ту-16, уже не способные эффективно преодолевать системы ПВО вероятного противника.
Позже конструкторы создали несколько модификаций Ту-22, среди которых — Ту-22М3, дальний многорежимный ракетоносец-бомбардировщик. Он предназначен для поражения наземных и морских целей во всем диапазоне скоростей с больших, средних и малых высот. Принят на вооружение в 1989 году.
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
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Ту-22Астраханская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Кстати, посадить такую машину в поле (как сообщило РТ), это надо суметь! 100% в любой другой стране летчики бы просто катапультировались.
17 декабря, 13:58
Von Stirliz
14102104
Да ладно, в утиль прям. Его состояние до посадки было не лучше, поэтому все нормалёк
17 декабря, 14:00
ttarasov.kadastr
13500297
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