Сверхзвуковой бомбардировщик сел на грунт под Астраханью

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Астраханской области при выполнении планового полета экстренно сел самолет Ту-22 , сообщили в Минобороны.

По информации ведомства, у машины отказал двигатель.

"Полет осуществлялся без боекомплекта, на земле разрушений нет. <...> Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину <...> от населенного пункта и выполнить посадку на грунт", — уточнили в министерстве.

Летчики не пострадали и самостоятельно покинули борт после посадки. Их представят к государственным наградам.

Сверхзвуковой Ту-22 — советский тяжелый сверхзвуковой самолет, разработка которого началась в 1955 году. Эти машины должны были заменить в войсках бомбардировщики Ту-16, уже не способные эффективно преодолевать системы ПВО вероятного противника.