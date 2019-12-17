Сверхзвуковой бомбардировщик сел на грунт под Астраханью

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Астраханской области при выполнении планового полета экстренно сел самолет Ту-22, сообщили в Минобороны.
По информации ведомства, у машины отказал двигатель.
"Полет осуществлялся без боекомплекта, на земле разрушений нет. <...> Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину <...> от населенного пункта и выполнить посадку на грунт", — уточнили в министерстве.
Летчики не пострадали и самостоятельно покинули борт после посадки. Их представят к государственным наградам.
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Сверхзвуковой Ту-22 — советский тяжелый сверхзвуковой самолет, разработка которого началась в 1955 году. Эти машины должны были заменить в войсках бомбардировщики Ту-16, уже не способные эффективно преодолевать системы ПВО вероятного противника.
Позже конструкторы создали несколько модификаций Ту-22, среди которых — Ту-22М3, дальний многорежимный ракетоносец-бомбардировщик. Он предназначен для поражения наземных и морских целей во всем диапазоне скоростей с больших, средних и малых высот. Принят на вооружение в 1989 году.
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