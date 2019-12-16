Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T13:50+0300
https://ria.ru/20191216/1562423650.html
Валерия раскрыла детали ДТП с участием сына
https://cdn23.img.ria.ru/images/156244/12/1562441299_0:160:2629:1639_1036x0_80_0_0_978f9df3fc674efaaa34d9290ead9063.jpg
РИА Новости

Валерия раскрыла детали ДТП с участием сына

05:44 16.12.2019 (обновлено: 13:50 16.12.2019)
22330
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПевица Валерия
Певица Валерия
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Певица Валерия прокомментировала в эфире телеканала НТВ первую из трех аварий, случившихся за минувшую неделю с ее сыном Арсением Шульгиным.
Инцидент произошел восьмого декабря, когда Шульгин направлялся в Санкт-Петербург на выступление матери. Автомобиль, за рулем которого находилась его девушка Лиана, врезался в барьерное ограждение.
По словам артистки, она благодарна возлюбленной Арсения, поскольку ей удалось предотвратить трагедию.

"Она увела от удара. Если бы подставила другой бок, где Арсений сидел и его друг, их бы закружило, они бы улетели в кювет. Неизвестно, чем бы это все закончилось. Он не был пристегнут", – рассказала Валерия.

Певица уточнила, что пострадавшие не были в состоянии алкогольного опьянения. Она считает, что трасса не была подготовлена к неблагоприятным погодным условиям, поскольку "не была посыпана реагентами".
В результате первого ДТП молодые люди получили травмы и попали в больницу. Сразу же после выписки Шульгин стал участником второй аварии: в его такси въехал автобус.
Накануне Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. По его словам, ничего серьезного не произошло. Машины лишь слегка ударились друг о друга.
Иосиф Пригожин
14 декабря, 09:11Культура
Пригожин прокомментировал второе за неделю ДТП с сыном Валерии
530656103
Обсудить 6
Арсений ШульгинВалерияШоу-бизнесСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Девушка такой опытный водитель, такой опытный. Если б не отвела удар от "сына Валерии", их бы закружило-закружило и последствия были бы совершенно другие. Именно для этого она врезалась в отбойник. Девочке пора открыть свою школу экстремальной езды! А "сына Валерии" ждёт какая-то другая карьера, совершенно головокружительная судя по пиару.
16 декабря, 07:15
Naum Vygodsky
290000
Рекомендуем
Аэропорт Алматы
Токаев поддержал идею переименовать Алматы
Цех фасовки и упаковки на чайной фабрике
В двух популярных у россиян марках чая нашли пестициды
Пентагон
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Ротару делится впечатлениями после концерта
Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России
Эрика и Виктор во время церемонии бракосочетания. Стоп-кадр видео
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Строительство газопровода Северный поток-2
Оператор "Северного потока — 2" попросил новые условия строительства
Модернизированный внедорожник LADA 4х4
"АвтоВАЗ" запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4
Премьер-министр Финляндии Санна Марин
Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей
Снос ветхого жилого дома
В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке
Прокуратура
В Омске отчим и мать мальчика частично признали вину в пытках гречкой
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
"Квартал 95" напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях
Девушка пьет воду
Врач рассказал о пользе кратковременного голодания
Американский доллар и китайский юань
"США помирились с Китаем и навалятся на Россию": что теперь будет
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук
Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп
В России ответили на заявления о передаче Курильских островов Японии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:20На Украине депутата горсовета избили металлическим прутом
19:18Политологи оценили шансы "Яблока" попасть в Госдуму
19:16Стрельба в московском метро попала на видео
19:13"Билайн" предупредил абонентов о повышении цен в январе
19:12В Британии молодожены расстались прямо на свадьбе
19:11Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов
19:08Главы МИД АСЕМ призвали бороться с протекционизмом
19:04Ушаков предсказал Латвии страшный экономический и политический кризис
19:00Глава Ингушетии объявил 31 декабря выходным для госслужащих
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
18:26В Болгарии на строящемся объекте рядом с АЭС погибли двое рабочих
Лента новостейМолния