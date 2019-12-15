Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сын певицы Валерии Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram

Молодой человек опубликовал видео с места происшествия в сториз.

"Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то", — отметил Шульгин.

По его словам, ничего серьезного не произошло. Машины лишь слегка ударились друг о друга.

"Ничего страшного. На моей машине только рамку номерную надо поменять. Даже гайцов не стали вызывать", — добавил Шульгин.

В первый раз Арсений Шульгин попал в ДТП 8 декабря. Он ехал в Санкт-Петербург вместе со своей девушкой на концерт матери. Автомобиль занесло на мокрой трассе, машина врезалась в отбойник.