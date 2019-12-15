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Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
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РИА Новости

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

08:52 15.12.2019 (обновлено: 13:09 15.12.2019)
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© аккаунт Арсения Шульгина во ВКонтактеАрсений Шульгин
Арсений Шульгин
© аккаунт Арсения Шульгина во ВКонтакте
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Молодой человек опубликовал видео с места происшествия в сториз.

"Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то", — отметил Шульгин.

По его словам, ничего серьезного не произошло. Машины лишь слегка ударились друг о друга.
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"Ничего страшного. На моей машине только рамку номерную надо поменять. Даже гайцов не стали вызывать", — добавил Шульгин.
В первый раз Арсений Шульгин попал в ДТП 8 декабря. Он ехал в Санкт-Петербург вместе со своей девушкой на концерт матери. Автомобиль занесло на мокрой трассе, машина врезалась в отбойник.
Молодые люди получили травмы и попали в больницу. Сразу же после выписки Шульгин стал участником второй аварии: в его такси въехал автобус.
Арсений Шульгин
9 декабря, 02:16
Сын Валерии показал последствия ДТП под Петербургом
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ВалерияШоу-бизнесАрсений ШульгинПроисшествия
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Nebannij Den
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Naum Vygodsky
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