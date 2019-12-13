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Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
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РИА Новости

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

18:10 13.12.2019 (обновлено: 20:27 13.12.2019)
44176
© аккаунт Арсения Шульгина во ВКонтактеАрсений Шульгин
Арсений Шульгин
© аккаунт Арсения Шульгина во ВКонтакте
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
По словам самого Шульгина, обошлось без травм. Он отметил, что на этот раз в автомобиль, в котором он ехал, врезался автобус.
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"Похоже, больше нельзя садиться в машину", — заявил Шульгин.
В прошлое воскресенье Шульгин попал в ДТП в Ленинградской области, машина врезалась в барьерное ограждение. За рулем находилась его девушка, у нее диагностировали перелом руки.
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Арсений ШульгинВалерияРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Пригожина, Валерии, а теперь и не сына уже слишком много. Спасибо, но нам не интересно.
13 декабря, 18:29
DIDenis Inkognito
3221001
Мальчик подрос, пора уже известность ему делать. Раньше я знать не знал про "сына Валерии", а теперь знаю. На следующей неделе "сына Валерии" засосет унитаз, как "сына Сафронова", и про "сына Валерии" узнает ещё больше народу. Они на верном пути.
13 декабря, 19:04
Naum Vygodsky
2150000
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