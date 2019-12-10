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Саммит в Париже: "Договорились продолжать договариваться"
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РИА Новости

Саммит в Париже: "Договорились продолжать договариваться"

06:17 10.12.2019 (обновлено: 10:36 10.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийВстреча лидеров "нормандской четверки"
Встреча лидеров нормандской четверки
© РИА Новости / Алексей Никольский
Встреча лидеров "нормандской четверки"
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Главным — и коллективным — героем завершившегося саммита "нормандской четверки" в Париже стала украинская делегация. Ее информационная активность в этот долгий вечер, плавно перешедший в ночь, превысила масштабы взаимодействия с медиа остальных участников, вместе взятых. Инсайды, неформальные комментарии и официальные заявления представителей Киева сыпались как из рога изобилия.
У Владимира Зеленского и его команды задача и впрямь стояла непростая: а) обеспечить себе мощное паблисити, б) прийти хоть к каким-то реальным договоренностям с Москвой и в) одновременно сбить накал обвинений в предательстве и капитуляции перед "агрессором" со стороны радикалов, которые уже вышли по этому поводу на улицы Киева.
Впрочем, на успех с последним рассчитывать вряд ли приходится. Оптимистичное заявление пресс-секретаря президента Украины, что переговоры прошли "очень успешно", и заверения министра внутренних дел Арсена Авакова, что "зрады нету", делу вряд ли помогут. Достаточно одного того, что после всех обещаний украинского лидера поднять в общении с Путиным тему Крыма было признано, что этот вопрос в Париже не обсуждался.
Журналисты смотрят трансляцию встречи глав государств-участников Нормандского формата в Елисейском дворце
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Политолог: прорыва на встрече "Нормандской четверки" быть не могло
Если же смотреть на ситуацию по существу, то результаты саммита, похоже, оказались ровно такими, как и ожидалось, — близкими к нулю. Как сформулировал еще один анонимный представитель Киева, "договорились продолжать договариваться".
Итоговое коммюнике полностью подтверждает это глубокомысленное наблюдение, поскольку не содержит в себе фактически ни единого пункта, принципиально продвигающего процесс урегулирования в Донбассе.
Участники договорились о разведении войск на трех участках линии соприкосновения. Однако учитывая, в какую эпопею вылился этот процесс недавно в Золотом, Петровском и Станице Луганской, быть уверенным в исполнении намеченных планов никак нельзя.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
9 декабря, 21:19
Слуцкий считает, что "нормандский саммит" вряд ли пройдет впустую
Также достигнуто соглашение произвести до 31 декабря еще один обмен гражданами, причем в формате "всех на всех". Но, как и с разведением войск, практика показывает, что "гладко было на бумаге".
Решение по выборам в ДНР и ЛНР не принято. Голубая мечта Киева о контроле над границей, разумеется, также не сбылась.
Удивляться подобному "безрыбью" нечего. Вся коллизия вокруг "нормандского формата" сводится к клинчу, надеяться преодолеть который в Париже было бы утопией.
С одной стороны, есть Россия, Франция и Германия — непоколебимо настаивающие на безальтернативности Минских соглашений. Причем Москва особо акцентирует необходимость исполнения дорожной карты мирного урегулирования строго в зафиксированной последовательности.
С другой стороны, Киев не хочет и не может выполнить свои обязательства по Минским соглашениям. Недавняя смена руководства страны ничего тут принципиально не изменила. Кстати, согласно инсайду уже российских СМИ, украинская сторона прямо признала, что не сумеет обеспечить отвод своих военных по всей линии соприкосновения, что поставило крест на попытках согласовать в Париже полное разведение сил.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
9 декабря, 13:24
На Украине назвали "нормандский саммит" дипломатическим наступлением
Европа с Россией периодически пытаются принудить украинские власти сделать то, под чем те сами подписались. Получается плохо, поскольку киевские элиты демонстрируют талант на грани гениальности по уклонению от любого неудобного и неугодного им шага.
В свою очередь, власти Украины раз за разом стараются склонить партнеров по "нормандскому формату" пересмотреть (в сторону смягчения) обязательства Киева. Это также не приносит успеха, поскольку Москва жестко стоит на позиции "что подписали, то и исполняйте".
В подобной ситуации саммит на высшем уровне был заведомо обречен на очередное переливание из пустого в порожнее. Другое дело, что на этот раз сложился сразу комплекс обстоятельств, поспособствовавших его проведению.
В конце августа в ходе саммита "Большой семерки" во французском Биарицце Ангела Меркель и Эммануэль Макрон взяли на себя обязательство провести соответствующую встречу, причем в "ближайшие недели", что было зафиксировано в итоговом коммюнике. Зачем это им было нужно, можно только догадываться. Есть подозрение, что решающими тут стали амбиции президента Франции, который целеустремленно нарабатывает себе вес на международной арене. Проведение на своей территории высокостатусных внешнеполитических мероприятий содействует решению данной задачи.
Для Владимира Зеленского встреча в "нормандском формате" также весьма полезна в репутационно-представительском плане — все-таки разговор в узком составе с лидерами трех держав.
Путин попросил Зеленского повернуться для совместного фото
9 декабря, 21:52
Зеленский оконфузился на встрече "нормандской четверки"
Лидер России же на мероприятии побеседовал как с европейскими коллегами, так и впервые увидел Владимира Зеленского не на сцене.
Согласно официальным заявлениям, никаких прорывов на переговорах двух лидеров достигнуто не было, в том числе по газу. Но российский президент прямо выразил удовлетворение состоявшимся общением с украинским коллегой.
Это, кстати, не оставляет сомнений, что Владимиру Зеленскому по возвращении в Киев придется отбиваться от обвинений в капитуляции и зраде.
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"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЭммануэль МакронДонбассВладимир ЗеленскийАнгела МеркельВладимир ПутинФранцияГерманияРоссияУкраинаАвторы
Популярные комментарии
Надежды на договоренность с бандеро - нацистами как минимум наивны и бесполезны. Как и результаты встречи в Париже. А людей на востоке бывшей Украины бандеро - нацисты продолжают обстреливать и убивать и во время этой встречи. Нет мирного решения проблемы, когда страна фактически захвачена фашистами.
10 декабря, 08:15
Alex Carev
3300002
Победил некий 5й теневой участник формата, который на протяжении последних месяцев всячески способствовал разладу в четверке, туда можно отнести и решение вада, и убийство в Берлине, и шпионы в Альпах и традиционные акции националистов на Майдане.
10 декабря, 08:18
Илья А.
1341104
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