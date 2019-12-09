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2019-12-09T10:33+0300
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"Ъ" сообщил о жесткой позиции России перед "нормандским" саммитом
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РИА Новости

"Ъ" сообщил о жесткой позиции России перед "нормандским" саммитом

08:55 09.12.2019 (обновлено: 10:33 09.12.2019)
54320
© AFP 2019 / Kirill KudryavtsevФлаги стран — участниц встречи в "нормандском формате"
Флаги стран — участниц встречи в нормандском формате
© AFP 2019 / Kirill Kudryavtsev
Флаги стран — участниц встречи в "нормандском формате". Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Москва занимает жесткую позицию в преддверии саммита "нормандской четверки", который пройдет в понедельник в Париже, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, занимавшийся подготовкой к встрече.
Собеседник издания подчеркнул, что для российской стороны саммит носит рабочий характер, в то время как для украинской — политический.
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015
03:35
История переговоров в "нормандском формате"
"Коммерсант" отмечает, что Москва не будет пересматривать Минские соглашения, на их безальтернативности будут настаивать также Париж и Берлин. Так, по словам источника, желание Киева изменить отдельные пункты договоренностей, о чем ранее заявлял глава украинского МИД Вадим Пристайко, не найдет поддержки.
Девятого декабря в Париже состоится первый за три года саммит "нормандского формата" с участием президентов России, Украины и Франции, а также канцлера Германии.
Инициатор встречи Эммануэль Макрон ранее выразил надежду на новый этап в урегулировании ситуации на Украине по итогам встречи.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 13:45
Пресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже
В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что саммит обеспечит общее понимание безальтернативности Минских соглашений.
По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, в рамках саммита может пройти отдельная двусторонняя встреча Путина и Зеленского.
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"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация на Украине"Нормандская четверка"ДонбассФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
помогите президенту украины-он мальчик из хорошей еврейской семьи
9 декабря, 09:59
ahma1
4331014
Ну можно и переобуться,что Кремль демонстрировал и не раз по другим темам!
9 декабря, 10:20
Андрей Вишневский
1104128
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