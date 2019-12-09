"Ъ" сообщил о жесткой позиции России перед "нормандским" саммитом

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Москва занимает жесткую позицию в преддверии Москва занимает жесткую позицию в преддверии саммита "нормандской четверки" , который пройдет в понедельник в Париже, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, занимавшийся подготовкой к встрече.

Собеседник издания подчеркнул, что для российской стороны саммит носит рабочий характер, в то время как для украинской — политический.

"Коммерсант" отмечает, что Москва не будет пересматривать Минские соглашения, на их безальтернативности будут настаивать также Париж и Берлин. Так, по словам источника, желание Киева изменить отдельные пункты договоренностей, о чем ранее заявлял глава украинского МИД Вадим Пристайко , не найдет поддержки.

Девятого декабря в Париже состоится первый за три года саммит "нормандского формата" с участием президентов России, Украины и Франции, а также канцлера Германии.

Инициатор встречи Эммануэль Макрон ранее выразил надежду на новый этап в урегулировании ситуации на Украине по итогам встречи.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что саммит обеспечит общее понимание безальтернативности Минских соглашений.