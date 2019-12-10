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Коболев заявил, что Украина и Россия не договорились по газу в Париже
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РИА Новости

Коболев заявил, что Украина и Россия не договорились по газу в Париже

00:52 10.12.2019 (обновлено: 00:54 10.12.2019)
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© РИА Новости / Нафтогаз Украины / Перейти в фотобанкГлава компании "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев
© РИА Новости / Нафтогаз Украины
Перейти в фотобанк
Глава компании "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев. Архивное фото
КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что, по его информации, Москва и Киев на переговорах в Париже по газу не достигли никаких договоренностей.
Переговоры РФ и Украины по газу прошли в Париже на полях саммита в "нормандском" формате.
"Насколько мне известно, эта тема (газа – ред.) поднималась, пока никаких договоренностей достигнуто не было", - заявил Коболев в эфире "Свобода слова" на телеканале ICTV.
При этом глава компании выразил надежду, что российская сторона не повторит "трюк в 2009 и 2006 годах, когда был создан искусственный газовый кризис".
"Мы с радостью, конструктивно… подписали бы новый транзитный контракт. Для этого все готово. Мы до 1 января следующего года завершим процесс отделения (газотранспортной) системы. Новый, независимый оператор, образованный по европейским правилам, готов к ведению операционной деятельности. С 1 января он покинет "Нафтогаз" и станет полностью независимым", - заявил Коболев.
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
00:08
"Нафтогаз" назвал переговоры с Россией по газу конструктивными
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