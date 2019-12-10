Коболев заявил, что Украина и Россия не договорились по газу в Париже

"Мы с радостью, конструктивно… подписали бы новый транзитный контракт. Для этого все готово. Мы до 1 января следующего года завершим процесс отделения (газотранспортной) системы. Новый, независимый оператор, образованный по европейским правилам, готов к ведению операционной деятельности. С 1 января он покинет "Нафтогаз" и станет полностью независимым", - заявил Коболев.