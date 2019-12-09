Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце

ПАРИЖ, 9 дек — РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин заявил, что остался доволен встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Первые переговоры лидеров двух стран прошли на полях саммита в "нормандском формате" в Елисейском дворце в Париже. Президенты прежде еще не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.

"Хорошо, доволен", — сказал Путин журналистам, проходя мимо пресс-центра и отвечая на вопрос об итогах переговоров с Зеленским.

В свою очередь, в пресс-секретарь президенты Украины также заявила, что переговоры прошли "очень успешно".

Источник в Елисейском дворце заявил, что встреча Путина с Зеленским тет-а-тет длилась 15 минут. Перед этим прошли двусторонние переговоры в расширенном составе.

Стороны обсудили в том числе и газовый вопрос. На встрече присутствовал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, который назвал переговоры конструктивными. По его словам, Москва и Киев договорились продолжать переговоры.

После этого начался ужин лидеров "нормандской четверки". Офис Зеленского сообщил, что переговоры лидеров стран продолжатся.

Переговоры стали возможны после принятия Киевом формулы Штайнмайера и разведения сил в районе Станицы Луганской, а также населенных пунктов Золотое и Петровское.