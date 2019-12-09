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Зеленский решил сохранить интригу вплоть до "нормандского" саммита
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РИА Новости

Зеленский решил сохранить интригу вплоть до "нормандского" саммита

08:00 09.12.2019 (обновлено: 08:13 09.12.2019)
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© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
© Фото : пресс-служба президента Украины
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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Итак, сегодня начинается встреча в так называемом нормандском формате, которую стороны по разным причинам не могли организовать на протяжении трех последних лет. Таким длительным перерывом и объясняется столь великий интерес к саммиту. Но стоит ли ждать от парижской встречи каких-то новых, прорывных договоренностей, способных приблизить мир в Донбассе?
Российская сторона устами различных государственных деятелей не раз давала ответ на этот вопрос. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сформулировал его так: "Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, и в то же время ни занижать, надеясь, что все-таки подготовка принесет результаты".
Собственно, позиции трех из четырех сторон, которые будут представлены на встрече в Париже, ясны, понятны и обозначены лидерами государств неоднократно. Франция и Германия не скрывают, что ищут поводы и мотивы для выхода из тупика в отношениях с Россией, в который они себя сами же и загоняли с 2014 года.
Неудивительно поэтому, что аккурат к этой встрече и в Германии, и во Франции в медийную повестку дня были подброшены антироссийские месседжи. Немецкие СМИ срочно начали раздувать скандал вокруг убийства, произошедшего в Берлине еще в августе, а во Франции совсем уж опустились до пародийной истории о "тыловой базе ГРУ" в Альпах. Последний фейк емко, в своем стиле, прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров: "Читал, что в Савойе обнаружили российское "шпионское гнездо". Правда, дальше там написано, что никакой шпионской деятельности за ним не замечено, но гнездо все равно шпионское". Само собой, подобные вбросы неслучайно появились под саммит в Париже и наверняка будут использованы для обострения тона переговоров.
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Москва постоянно указывала на то, что этот саммит должен содействовать развитию минского формата урегулирования конфликта в Донбассе, и делала акцент на том, что альтернативы этому формату нет и быть не может. Иными словами, Кремль вновь и вновь подчеркивает, что главная цель Минских соглашений — это побуждение (или, если хотите, принуждение) Украины к прямым переговорам с мятежными республиками Донбасса и выработка совместно с теми правил дальнейшего мирного сосуществования.
Единственная интрига накануне "нормандского" саммита — позиция Украины. Судя по противоречивым заявлениям, время от времени раздающимся из Киева, это интрига и для самого Зеленского.
Если сейчас суммировать все позиции по "нормандской" встрече, которые проговаривались президентом Украины и его командой на протяжении последних месяцев, можно вспомнить самые невероятные желания. Вплоть до планов обсудить "крымский вопрос", который для России, как известно, закрыт навсегда. Судя по всему, это постепенно стало доходить и до неопытных представителей Зе-команды. Потому что целый ряд абсурдных "хотелок" Украины уже не озвучивается.
Но вплоть до последних дней мы слышали другие неприемлемые высказывания из Киева. К примеру, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко нарисовал очередные "красные линии" для переговоров, практически перечеркнув каждый пункт Минских соглашений, кроме одного (последнего по хронологии) — передача контроля восточной границы Донбасса Украине. А все иное, что указано в соглашениях (полная амнистия, изменение Конституции Украины, прямой диалог с республиками), Пристайко просто отверг.
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Тем поразительнее, что буквально через день помощник украинского президента по внешнеполитическим вопросам Андрей Ермак выступил с прямо противоположных позиций, соглашаясь, например, на изменение Конституции. Правда, он же выдвинул целый ряд новых идей, которые также поражают своей абсурдностью — например, предложение по замене переговорщиков от ДНР и ЛНР на "спортсменов" и "деятелей культуры". По такой "логике" и республики Донбасса могут рекомендовать свои кандидатуры в украинскую переговорную группу.
Все с нетерпением ждали пояснений лично от Зеленского, который согласился выступить в пятницу в прямом эфире украинского телевидения в одном из ток-шоу. Ему там прямо указали на несоответствие пожеланий украинской стороны Минским соглашениям и несколько раз в лоб спросили, намерен ли он предложить в Париже изменение этих документов. На что в итоге прозвучал удивительный ответ: "Честно говоря, не готов сейчас вам отвечать на этот вопрос. Почему? Потому что <…> кто-то может сорвать встречу в "нормандском формате". Я не готов сейчас просто рисковать возможностью этой важной для Украины встречи".
Похоже, Зеленский все еще не понял, что в рамках "нормандской" встречи никто не собирается заключать новый минский договор или переписывать существующий. Хотя бы по той простой причине, что там не будут присутствовать представители одной из двух конфликтующих сторон. А Россия, конечно же, не собирается подменять их собой, объявляя себя участником конфликта. Если Киев решит выдвигать какие-то новые требования, противоречащие уже утвержденному мирному плану, то остальным сторонам останется лишь зафиксировать факт выхода Украины из Минских соглашений (что, кстати, будет не самым худшим сценарием для Парижа и Берлина — этот демарш им во многом развяжет руки в отношениях с Россией).
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По всему видно, что Зеленский едет в Париж с нечетко сформулированным планом, который он боится обнародовать и последствия которого он сам не просчитал. Конечно, он будет апеллировать в Париже к протестам против "капитуляции", начатым оппозицией и национал-радикалами. Он пытается сейчас активно заигрывать с этой публикой, свидетельство чему — и его встреча с "ветеранами Майдана", и поездка на фронт, и ура-патриотичные заявления ко Дню Вооруженных сил Украины. И в этом может заключаться кардинальная ошибка украинского президента. Поскольку во всех этих заявлениях отсутствует апелляция к избирателям, больше всего желающим мира в своей стране.
Зеленскому бы обратить внимание на последний опрос компании "Демократические инициативы", который показал, что 73% граждан страны считают необходимым компромисс с Россией и — что особо важно подчеркнуть — "с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик". Обратите внимание, за Зеленского также голосовали 73% избирателей. Можно смело предположить, что это совпадение не случайно, что за компромиссы с Донбассом выступают те самые украинцы, которые голосовали за нового президента. И именно на них и их чаяния ему необходимо ориентироваться и опираться, если он не хочет наступать на те же самые грабли, испытанные когда-то Виктором Януковичем. Тот тоже полагал, что его электорат "никуда не денется", а потому следует заигрывать с националистами и бандеровцами. Кумиром последних он не стал (не станет и Зеленский, как бы он ни пыжился кричать "Слава Украине!"), а вот своих избирателей растерял стремительно.
Видимо, понимая, что любой итог встречи в Париже (даже если там лидеры ограничатся рукопожатиями) будет преподноситься его внутренними оппонентами как "капитуляция", Зеленский поспешил заранее объявить сам факт ее проведения своей "победой". Ну а раз Украина уже в очередной раз "победила" (непонятно кого), то все остальное можно представить как нечто непринципиальное. Только вот приведет ли такой подход к прекращению вооруженного конфликта — большой вопрос.
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"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация в ДНР и ЛНР"Нормандская четверка"ДонбассСергей ЛавровУкраинаМнение - АвторыВ мире
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