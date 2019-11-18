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РИА Новости

В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита в "нормандском формате"

13:12 18.11.2019 (обновлено: 13:38 18.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Кремле не склонны ни завышать, ни занижать ожидания от саммита в "нормандском формате", считают это очень важной, долгожданной встречей и надеются, что подготовка к нему возымеет результаты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник в Кремле подтвердили, что саммит в "нормандском формате" пройдет 9 декабря; по словам Пескова, подготовка к этой встрече вступила в завершающую стадию.
"По "нормандской четверке" не буду высказывать какие-то ожидания. Это очень серьезная встреча, долгожданная. Вы знаете, что предшествовал достаточно длительный период перед тем, как эта встреча была запланирована. Был, что мы с сожалением констатируем, очень большой перерыв в работе нормандского формата. И давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, и в то же время не занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты", - заявил Песков в ответ на вопрос, каковы ожидания Кремля от предстоящей встречи в нормандском формате.
В минувшую пятницу агентство Блумберг со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что лидеры Франции, Германии, Украины и России проведут встречу в "нормандском формате" 9 декабря в Париже. В кабмине ФРГ также заявили, что канцлер Ангела Меркель примет участие в этом саммите. Чуть позже офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил встречу лидеров "нормандской четверки" 9 декабря во французской столице.
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