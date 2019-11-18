В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита в "нормандском формате"

"По "нормандской четверке" не буду высказывать какие-то ожидания. Это очень серьезная встреча, долгожданная. Вы знаете, что предшествовал достаточно длительный период перед тем, как эта встреча была запланирована. Был, что мы с сожалением констатируем, очень большой перерыв в работе нормандского формата. И давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, и в то же время не занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты", - заявил Песков в ответ на вопрос, каковы ожидания Кремля от предстоящей встречи в нормандском формате.