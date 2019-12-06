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"Россия атаковала всю Европу с территории Франции": дело в мести
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РИА Новости

"Россия атаковала всю Европу с территории Франции": дело в мести

08:00 06.12.2019 (обновлено: 08:46 06.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Виктор Мараховский
Виктор Мараховский
Все материалы
Западные СМИ активно обсуждают сенсацию: во Франции обнаружена база русских диверсантов. NBC: "Русские агенты готовили удары из логова убийц во французских Альпах, говорят представители разведки". The Telegraph: "Русские шпионы использовали французские Альпы как базовый лагерь для нападения на Британию и другие страны. И так далее.
Все заголовки пересказывают свежую статью во французском Le Monde.
Суть статьи: анонимные источники газеты сообщают, что у российской разведки была база в Верхней Савойе (горный регион с Монбланом, озером Анси и курортами). Там в период с 2014 по 2018 год, по данным анонимов, бывали не менее 15 сотрудников ГРУ, включая меметичных Петрова и Боширова. Эти сотрудники разъезжались из Савойи по Евросоюзу на "убийства и саботаж". При этом, скромно добавляет издание, западным спецслужбам не удалось обнаружить и конфисковать "оружие или какие-либо улики". Также не удалось обнаружить следы "убийств и саботажа" в самой Франции.
Зато есть основания полагать, что именно отсюда был нанесен удар в сердце Великобритании —отравление Скрипаля в Солсбери. Отсюда же наносили удары по Болгарии (чудовищное отравление троих человек в 2015-м, использовался "Новичок", жертв нет) и по Черногории (чудовищная попытка переворота, жертв нет, переворота не было).
Британские военные в защитных костюмах в Солсбери
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В общем, перед нами новый виток хайли-лайкли, из которого, казалось бы, уже невозможно выжать ничего нового (кроме все более острого вопроса, что же это за страшный "Новичок" такой, которым русские годами травят-травят людей и все почему-то остаются живы).
...Что тут интересно на самом деле.
Само по себе сообщение, что у какой-либо спецслужбы была база на территории другой страны, но ее давно нет, — это новость ни о чем. В отсутствие "каких-либо улик" она сводится к констатации, что в течение четырех лет некий регион посетили 15 человек.
То есть на первый взгляд вообще непонятно, как это можно использовать и против кого. Однако есть нюансы.
Во-первых, никто не скрывает, что данный слив специально приурочен к готовящейся в Париже встрече в нормандском формате по Донбассу с участием Франции, России, Германии и Украины. Об этом открыто говорит в комментарии Deutsche Welle эксперт мутного, но авторитетного некоммерческого "мозгового центра" из Праги, финансируемого Еврокомиссией: "Утечка может быть прямым сигналом Кремлю. Не думаю, что это совпадение".
Во-вторых, как отмечает то же издание, президент Франции Эммануэль Макрон в последнее время активно стремится снизить напряжение в отношениях с Россией и вообще восстановить нормальное сотрудничество. Однако теперь французское правительство "должно выразить протест и выслать российских дипломатов". И это будет "козырем Макрона", поскольку "покажет, что Франция не наивна".
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3 декабря, 18:31
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То есть, говоря проще, на Макрона в настоящий момент активно давят, чтобы он вместо мирных переговоров по Донбассу выслал российских дипломатов (как только что сделала Германия в связи с очередной "отложенной сенсацией" об убийстве чеченского боевика), начал скандалить и сорвал бы процесс сближения с Россией. Ведь именно так поступают настоящие мужчины, ведь Россия уважает только силу и все такое.
Так что в данном случае, вероятно, именно французский президент является главной мишенью и предполагаемой жертвой информационного вброса.
Тем более что Le Monde уже достаточно давно известен своей непрерывной охотой на Макрона — он его любит примерно так же, как New York Times Дональда Трампа. Во французском варианте нелюбовь издания к президенту, пожалуй, даже еще сильнее, поскольку тут налицо личная вендетта.
Штука в том, что одним из держателей контрольного пакета Le Monde является некто Матье Пигасс.
Московский Кремль
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Вернее, это для нас он некто. А во Франции за его трагической судьбой с интересом следят уже много лет. В свое время он был самым юным управляющим партнером в банке Lazard, точно так же, как Макрон позже стал самым юным у Ротшильда. Французская пресса давно рассказывает о лютой борьбе двух вундеркиндов. Если коротко: в далеком 2010-м Макрон пытался отогнать Пигасса от Le Monde, но Пигасс выиграл. В свою очередь, Пигасс в 2012-м собирался стать финансовым гуру при президенте-социалисте Олланде, но тут выиграл Макрон. И так далее, и тому подобное.
В общем, перед нами, помимо прочего, еще и эпизод длиннющей саги о битве молодых и горячих банкиров двух равно уважаемых домов — Ротшильда и Лазара. Месть, амбиции, интриги.
Ни одна возможность подставить противника в этой битве не упускается. В данном же случае совмещается приятное с полезным. В интересах многих кругов в ЕС не допустить усиления Макрона-президента через восстановление нормальных отношений с Москвой, в интересах издателей Le Monde ослабить Макрона-политика.
...А тот факт, что во внутриевропейских битвах все чаще используется один и тот же прием (запоздалое на год, на два или на пять "русское разоблачение" разной степени фейковости, слитое через очередной бачок), говорит, вероятно, просто о некотором упадке профессионализма европейских интриганов.
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
12 ноября, 03:58
Швейцарские СМИ сообщили о "подарке" Макрона российским властям
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Обсудить 19
Эммануэль МакронФранцияДело об отравлении СкрипалейЕвросоюзГлавное разведывательное управление РФРоссияВ миреАвторы
Популярные комментарии
Так чё, Нотрдам не мы что ли сожгли? Или французы ещё не догадались? )))
6 декабря, 09:45
rroyi
26170000
Вся эта их возня вызывает только зевоту, а ознакомление с подробностями так весьма схоже с радостным вступлением в коровий кизяк.
6 декабря, 09:04
CCicicipi
4000000
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