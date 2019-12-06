"Россия атаковала всю Европу с территории Франции": дело в мести

Западные СМИ активно обсуждают сенсацию: во Франции обнаружена база русских диверсантов. NBC : "Русские агенты готовили удары из логова убийц во французских Альпах, говорят представители разведки". The Telegraph : "Русские шпионы использовали французские Альпы как базовый лагерь для нападения на Британию и другие страны. И так далее.

Все заголовки пересказывают свежую статью во французском Le Monde

Суть статьи: анонимные источники газеты сообщают, что у российской разведки была база в Верхней Савойе (горный регион с Монбланом, озером Анси и курортами). Там в период с 2014 по 2018 год, по данным анонимов, бывали не менее 15 сотрудников ГРУ, включая меметичных Петрова и Боширова. Эти сотрудники разъезжались из Савойи по Евросоюзу на "убийства и саботаж". При этом, скромно добавляет издание, западным спецслужбам не удалось обнаружить и конфисковать "оружие или какие-либо улики". Также не удалось обнаружить следы "убийств и саботажа" в самой Франции.

Зато есть основания полагать, что именно отсюда был нанесен удар в сердце Великобритании — отравление Скрипаля в Солсбери. Отсюда же наносили удары по Болгарии (чудовищное отравление троих человек в 2015-м, использовался "Новичок", жертв нет) и по Черногории (чудовищная попытка переворота, жертв нет, переворота не было).

В общем, перед нами новый виток хайли-лайкли, из которого, казалось бы, уже невозможно выжать ничего нового (кроме все более острого вопроса, что же это за страшный "Новичок" такой, которым русские годами травят-травят людей и все почему-то остаются живы).

...Что тут интересно на самом деле.

Само по себе сообщение, что у какой-либо спецслужбы была база на территории другой страны, но ее давно нет, — это новость ни о чем. В отсутствие "каких-либо улик" она сводится к констатации, что в течение четырех лет некий регион посетили 15 человек.

То есть на первый взгляд вообще непонятно, как это можно использовать и против кого. Однако есть нюансы.

Во-первых, никто не скрывает, что данный слив специально приурочен к готовящейся в Париже встрече в нормандском формате по Донбассу с участием Франции, России, Германии и Украины. Об этом открыто говорит в комментарии Deutsche Welle эксперт мутного, но авторитетного некоммерческого "мозгового центра" из Праги, финансируемого Еврокомиссией: "Утечка может быть прямым сигналом Кремлю. Не думаю, что это совпадение".

Во-вторых, как отмечает то же издание, президент Франции Эммануэль Макрон в последнее время активно стремится снизить напряжение в отношениях с Россией и вообще восстановить нормальное сотрудничество. Однако теперь французское правительство "должно выразить протест и выслать российских дипломатов". И это будет "козырем Макрона", поскольку "покажет, что Франция не наивна".

То есть, говоря проще, на Макрона в настоящий момент активно давят, чтобы он вместо мирных переговоров по Донбассу выслал российских дипломатов (как только что сделала Германия в связи с очередной "отложенной сенсацией" об убийстве чеченского боевика), начал скандалить и сорвал бы процесс сближения с Россией. Ведь именно так поступают настоящие мужчины, ведь Россия уважает только силу и все такое.

Так что в данном случае, вероятно, именно французский президент является главной мишенью и предполагаемой жертвой информационного вброса.

Тем более что Le Monde уже достаточно давно известен своей непрерывной охотой на Макрона — он его любит примерно так же, как New York Times Дональда Трампа. Во французском варианте нелюбовь издания к президенту, пожалуй, даже еще сильнее, поскольку тут налицо личная вендетта.

Штука в том, что одним из держателей контрольного пакета Le Monde является некто Матье Пигасс.

Вернее, это для нас он некто. А во Франции за его трагической судьбой с интересом следят уже много лет. В свое время он был самым юным управляющим партнером в банке Lazard, точно так же, как Макрон позже стал самым юным у Ротшильда. Французская пресса давно рассказывает о лютой борьбе двух вундеркиндов. Если коротко: в далеком 2010-м Макрон пытался отогнать Пигасса от Le Monde, но Пигасс выиграл. В свою очередь, Пигасс в 2012-м собирался стать финансовым гуру при президенте-социалисте Олланде, но тут выиграл Макрон. И так далее, и тому подобное.

В общем, перед нами, помимо прочего, еще и эпизод длиннющей саги о битве молодых и горячих банкиров двух равно уважаемых домов — Ротшильда и Лазара. Месть, амбиции, интриги.

Ни одна возможность подставить противника в этой битве не упускается . В данном же случае совмещается приятное с полезным. В интересах многих кругов в ЕС не допустить усиления Макрона-президента через восстановление нормальных отношений с Москвой, в интересах издателей Le Monde ослабить Макрона-политика.