Киев призвал сменить представителей ДНР и ЛНР в контактной группе

КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. Киев призвал заменить представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в контактной группе в Минске, сообщил помощник президента Андрей Ермак во время выступления на конференции в Лондоне.
"Мы хотим предложить, чтобы представителями территорий были люди, которые сегодня имеют какую-то связь, прописку, которые имеют недвижимость или бизнес. То есть имеют юридическое подтверждение, что они могут представлять эти районы. Мы хотим, чтобы эти люди были известными, такими, к которым прислушиваются...: спортсмены, деятели культуры", - цитирует Ермака издание "Европейская правда".
Он не уточнил, обсуждалось ли данное предложение с РФ и ОБСЕ. При этом Ермак отметил, что до вооруженного конфликта в Донбассе проживало более 6 миллионов человек, в то время как на данный момент там остались — около 1,5 миллиона.