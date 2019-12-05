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Киев призвал сменить представителей ДНР и ЛНР в контактной группе
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РИА Новости

Киев призвал сменить представителей ДНР и ЛНР в контактной группе

15:46 05.12.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Помощник президента Украины Андрей Ермак
Помощник президента Украины Андрей Ермак
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. Киев призвал заменить представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в контактной группе в Минске, сообщил помощник президента Андрей Ермак во время выступления на конференции в Лондоне.
"Мы хотим предложить, чтобы представителями территорий были люди, которые сегодня имеют какую-то связь, прописку, которые имеют недвижимость или бизнес. То есть имеют юридическое подтверждение, что они могут представлять эти районы. Мы хотим, чтобы эти люди были известными, такими, к которым прислушиваются...: спортсмены, деятели культуры", - цитирует Ермака издание "Европейская правда".
Он не уточнил, обсуждалось ли данное предложение с РФ и ОБСЕ. При этом Ермак отметил, что до вооруженного конфликта в Донбассе проживало более 6 миллионов человек, в то время как на данный момент там остались — около 1,5 миллиона.
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Андрей ЕрмакДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскВ мире
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