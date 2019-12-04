В Германии шьют новое "дело Скрипаля". Факты роли не играют

В Германии активно идет раскрутка нового "дела Скрипаля". Причем все в том же стиле хайли лайкли. Шум касается громкого убийства, которое было совершено в Берлине еще в августе. Но раздули его до уровня международного скандала только сейчас, аккурат накануне важной встречи в "нормандском формате", которая должна состояться 9 декабря в Париже. Что-то подсказывает, что это не случайное совпадение.

Напомним обстоятельства. 23 августа в парке, расположенном в Моабите, одном из центральных районов Берлина, в нескольких кварталах от здания бундестага, несколькими выстрелами (включая контрольные в голову) был убит 40-летний грузинский гражданин Зелимхан Хангошвили, уроженец Панкисского ущелья (район Грузии, традиционно населенный этническими чеченцами). Полиция вскоре обнаружила в реке неподалеку от места убийства пистолет "Глок" с глушителем. И по горячим следам задержала подозреваемого, предположительно, 48-летнего гражданина России.

И тут, как это было и в случае со Скрипалями, и в случае со сбитым "Боингом", проявили себя структуры, чьи выводы всегда можно просчитать заранее — настолько они однотипно и стандартно обвиняют Россию. Традиционно выступила пара синхронистов — группа Bellingcat и сайт The Insider . Поближе к парижской встрече Владимира Путина и Ангелы Меркель они выдали серию материалов, в которых утверждалось, что убийца — это некий Вадим Красиков, ранее объявленный в розыск в России по подозрению в убийстве бизнесмена. Bellingcat и его соратников уже не раз ловили на, мягко говоря, манипуляциях и фейках. Но это не помешало западной прессе тут же подхватить данное "расследование" и привязать к убийству некие "российские спецслужбы".

К сожалению, поддалась этому и Генеральная прокуратура Германии, которая в своем заявлении фактически воспроизвела материалы, подброшенные этими частными "расследователями". В тех же выражениях. Документ Генпрокуратуры повторяет выводы Bellingcat о том, что Красиков "не мог получить фальшивые документы на имя Соколова без содействия российских властей". Это по силам только "бюрократическому и силовому аппарату".

Судя по этим заключениям, наличие поддельных документов априори означает причастность их владельца к спецслужбам. При этом даже Bellingcat задается резонным вопросом: как Соколов получил шенгенскую визу в консульстве Франции, если он не мог подтвердить свое существование? Логично было бы засомневаться в том, какая именно из служб причастна. Но все ведь понимают, у борцов антироссийского фронта не должно быть никаких сомнений по поводу назначения виновного — это может быть только Кремль. При любых обстоятельствах.

Кстати, никого, похоже, не смущает тот факт, что и убитый Хангошвили пребывал в Германии не под своим именем, а в качестве некоего Торнике Кавтарашвили. Причем паспорт на это имя он получил еще в Тбилиси. Почему бы этот факт не расследовать на предмет его причастности к неким спецслужбам?

Но тут мы подходим к массе "почему?", связанных с личностью убитого. Но их пресса старается не упоминать.

Если мы почитаем немецкие и другие западные издания , то узнаем об убитом лишь несколько скромных фактов: мол, воевал в Чечне на стороне "антироссийских повстанцев", а значит, был "оппонентом Владимира Путина". По мнению авторов многочисленных статей, упоминания фамилии российского президента в заголовке достаточно, чтобы у читателей вопросы о заказчике убийства отпали сами собой. Дальше они стараются не копаться в биографии Хангошвили. А то вскроются факты, о которых западному обывателю лучше бы не знать.

Немецкие СМИ приводят фотографии убитого в компании с террористами Асланом Масхадовым и Шамилем Басаевым, считая их доказательством вины России: мол, мстят за его причастность к бандформированиям. Как человек с таким темным прошлым, которого даже сами немцы называют исламистом, оказался в Германии в статусе просителя политубежища да еще и под фальшивым именем?

Этот вопрос не задается. И ответа на него нет.

Кстати, грузинские спецслужбы не скрывают , что Хангошвили работал на них и даже на их американских коллег, собирая компромат на чеченскую диаспору за рубежом. Почему-то всевозможные "беллингкеты" эту ценную информацию упускают, а то ведь круг подозреваемых сразу расширяется, учитывая количество людей, которых он сдал различным спецслужбам.

Не особо вспоминают немецкие СМИ и о том, чем же Хангошвили был известен в самой Грузии и Чечне. А ведь стоит элементарно погуглить — и выяснится, что его имя до сих пор публично связывали в основном со спецоперацией грузинских силовиков по уничтожению чеченских боевиков в Лопотском ущелье в августе 2012 года. Там были убиты до десятка исламистов, включая местных жителей, граждан Грузии. Хангошвили тогда выступал переговорщиком от имени грузинской стороны. И, как признавались некоторые ваххабиты, у них "к нему остались вопросы" после этого. Попросту говоря, у людей, связанных с жертвами разборки в Лопоте, есть подозрение (возможно, вполне обоснованное), что Хангошвили и завел чеченских боевиков в грузинскую ловушку. После чего на него началась охота : он пережил несколько (по некоторым данным, четыре) покушений в Тбилиси. И по какой-то странной причине их никто не спешил расследовать. Вот бы западным СМИ (опять) задаться вопросом почему.

Кстати, земляки и родственники Хангошвили прямо говорят , что сразу после берлинского убийства они подозревали именно тех, кто связан с операцией в Лопотском ущелье. Но благодаря немецкой прессе "это подозрение пропало".

Кстати, любое упоминание о причастности Хангошвили к кровавой истории 2012 года западные критики Кремля встречают крайне нервно, заявляя , что версия о мести чеченских боевиков "противоречит фактам и логике".

То есть напрашивающаяся сама собою версия представляется западной аудитории как "конспирологическая". Кому-то кажется более логичной невероятная идея, что это Путин посылает таким образом немецкому руководству черную метку , чтобы оставило его в покое, "дав ему карт-бланш на продолжение имперской экспансии". Сами посудите, разве можно продолжить "экспансию", не убив кого-то в центре Берлина?

Конечно, не стоит уподобляться таблоидам Германии и тем более различным любителям в области "расследований" с заранее известными выводами, а потому нельзя отвергать ни единой версии произошедшего в Моабите. Но, безусловно, версия мести со стороны тех боевиков, которых убитый сдал и предал (судя по его биографии, он этим занимался неоднократно), выглядит приоритетной. Потому-то она так и не нравится западной прессе, старающейся скрыть от обывателя некоторые подробности из биографии Хангошвили.