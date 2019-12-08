В Сети осудили планы защитника Егора Жукова дать деньги армии Украины

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Пользователи соцсетей неоднозначно оценили намерение московского адвоката Ильи Новикова, защищавшего студента Пользователи соцсетей неоднозначно оценили намерение московского адвоката Ильи Новикова, защищавшего студента ВШЭ Егора Жукова , отправить свой гонорар за процесс и личные средства — всего сто тысяч рублей — на нужды Вооруженных сил Украины

Кунцевский суд столицы шестого декабря приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму в роликах на YouTube к трем годам условно, а также сроком на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Приговор еще не вступил в законную силу.

В своем Facebook Новиков, помимо осуждения вердикта, скептически высказался насчет ненасильственных протестов и признался, что верит в эффективность насилия. По его мнению, ради того, чтобы одни могли мирно протестовать, недалеко от них "некоторое число других" должны быть готовы "стрелять и сами лезть под выстрелы".

"Поэтому тот рубль, который я получу за защиту Егора, я передам на поддержку ЗСУ (Збройні сили України, Вооруженные силы Украины. — Прим. ред.). И еще 99999 от себя, потому что как раз 6 декабря — их праздник", — отметил адвокат.

"Что за днище?"

В комментариях, которых насчитывается уже более четырехсот, началась ожесточенная полемика, мнения пользователей диаметрально разделились.

Житель Винницы Виктор Байрак по-украински выразил Новикову свою поддержку и поблагодарил судьбу за то, что она свела его с этим человеком.

"Была в Киеве на Вашей лекции, восхищена. Вы один из тех, кто пока не разочаровал", — написала жительница украинской столицы Инна Богатых, поблагодарив Новикова за помощь ВСУ.

"Браво!" — отметил Андрей Бильжо.

Множество пользователей написали по-украински "Дякую" ("Спасибо").

В то же время сотни человек выразили свое негодование.

"Что за днище???" — написал Антон Свирякин.

Высказались и те, кто находится в зоне противостояния между украинскими силовиками и ополчением на Донбассе.

"То есть вот эта тварь сейчас пообещала дать денег убийцам людей в моем крае?" — возмутилась жительница Донецка Ирина Пучкова.

"Оплачу билет до Киева в один конец. Там и оставайтесь", — написал Алексей Словцов.

"Бабченко лучше перешли, он на "Абрамсе" собирается приехать на Тверскую", — посоветовал Дмитрий Дружков.

"Гореть тебе в аду!" — пожелал Виктор Аксентюк.

"Какая мерзость", — оценила пост Настасья Иванова.

"Не место в адвокатской корпорации"

Константин Луганцев усомнился в том, что Новикову следует продолжать адвокатскую деятельность в России.

"Я уважаю Вашу гражданскую позицию и Ваше право на свое мнение, но считаю, что Вам не место в адвокатской корпорации России, представляется, Вам необходимо ее покинуть", — написал он.

Аналогичную мысль высказал Кирилл Ольгинский.

"Недолго он еще будет практиковать. Приложим все усилия. Хотя, как видите, свобода слова в России реально существует. Интересно, как долго "практиковал" бы на Украине адвокат после публичного признания перевода денег Российским Вооруженным силам?" — задался он вопросом.

Пользователи поспорили, запрещено ли в России перечисление денег на нужды украинских военных. Один из них высказался за то, чтобы направить обращение в прокуратуру. Другие отметили, что Россия не находится в состоянии войны с Украиной, так что формально финансирование ВСУ не является преступлением, и это — "вопрос этики".

Договор с Порошенко

В октябре сообщалось , что экс-президент Украины Петр Порошенко заключил договор с Новиковым для защиты в ряде уголовных дел. Как сообщили в партии "Европейская солидарность", такое решение приняли после того, как стало известно о намерении Госбюро расследований обратиться за правовой помощью к Москве по делу о нарушении украинскими военными российской границы в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

В партии также отметили, что у Новикова есть разрешение на адвокатскую практику на Украине.

Ранее Новиков защищал военнослужащую ВСУ и экс-депутата Верховной рады Надежду Савченко, осужденную российским судом на 22 года за причастность к убийству в Донбассе сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина и впоследствии помилованную Владимиром Путиным.

Ситуация на Украине

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, в результате которого погибли около ста человек. На фоне эскалации насилия 22 февраля 2014 года президент Виктор Янукович утратил власть.

После этих событий Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, а на востоке Украины были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики, заявившие об отказе подчиняться новым властям Украины и о своей независимости. В апреле Киев начал против ДНР и ЛНР военную операцию. По последним данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки между сторонами конфликта.