Егора Жукова приговорили к условному сроку за призывы к экстремизму

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. признал виновным и приговорил к условному сроку студента Кунцевский суд Москвы признал виновным и приговорил к условному сроку студента ВШЭ Егора Жукова по делу о призывах к экстремизму, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Прокурор просил четыре года колонии общего режима.

"Назначить наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе, сети интернет, сроком на два года <...>. Наказание в виде лишения свободы считать условным", — сказала судья.

Вторая часть приговора запрещает создание и ведение собственных интернет-страниц, пояснила агентству пресс-секретарь суда Марина Макушкина. При этом она не уточнила, считаются ли аккаунты в соцсетях собственной страницей, отметив, что защита вправе обратиться в суд за разъяснением.

Егор Жуков — студент четвертого курса факультета социальных наук и видеоблогер. В начале августа его обвинили в организации беспорядков 27 июля в Москве и арестовали. Позже преследование по этому делу прекратили, но предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. Жуков вину не признал. Во время следствия он находился под домашним арестом.