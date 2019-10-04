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РИА Новости

Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова

11:27 04.10.2019 (обновлено: 13:12 04.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкАдвокат Надежды Савченко - Илья Новиков (в центре), генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко (справа) перед зданием Донецкого суда в Ростовской области
Адвокат Надежды Савченко - Илья Новиков (в центре), генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко (справа) перед зданием Донецкого суда в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заключил договор с российским адвокатом Ильей Новиковым для защиты в ряде открытых уголовных дел. Об этом сообщается на сайте партии "Европейская солидарность".
В партии отметили, что такое решение приняли после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью к Москве по делу о нарушении украинскими военными российской границы в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

"В этой ситуации привлечение российского адвоката абсолютно целесообразно", — пояснили в "Европейской солидарности".

В партии также отметили, что у Новикова есть разрешение на адвокатскую практику на Украине.
По последним данным, экс-президент имеет статус свидетеля во всех 12 уголовных делах, которые ведет Государственное бюро расследований.
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
1 октября, 16:04РИА Новости
В Госбюро расследований рассказали о статусе Порошенко в 12 уголовных делах
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Ситуация на УкраинеИлья НовиковПетр ПорошенкоРоссияУкраинаВ мире
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Адвокаты они такие. Даже Гитлера будут защищать. Бабло не пахнет.
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артур лучезарный
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