Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заключил договор с российским адвокатом Ильей Новиковым для защиты в ряде открытых уголовных дел. Об этом сообщается на сайте партии "Европейская солидарность".
В партии отметили, что такое решение приняли после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью к Москве по делу о нарушении украинскими военными российской границы в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
"В этой ситуации привлечение российского адвоката абсолютно целесообразно", — пояснили в "Европейской солидарности".
В партии также отметили, что у Новикова есть разрешение на адвокатскую практику на Украине.
По последним данным, экс-президент имеет статус свидетеля во всех 12 уголовных делах, которые ведет Государственное бюро расследований.