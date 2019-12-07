РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-07T14:16+0300
https://ria.ru/20191207/1562095083.html
В Киеве разрабатывают закон, не дающий вернуть Приватбанк Коломойскому
https://cdn23.img.ria.ru/images/100578/02/1005780225_0:0:3213:1807_1036x0_80_0_0_fb7e1d9307529e4c3f102445765940ee.jpg
РИА Новости

В Киеве разрабатывают закон, не дающий вернуть Приватбанк Коломойскому

14:16 07.12.2019
423
© РИА Новости / Василий БатановОтделение "ПриватБанка"
Отделение ПриватБанка
© РИА Новости / Василий Батанов
Отделение "ПриватБанка". Архивное фото
КИЕВ, 7 дек - РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство не видит никаких оснований для возвращения Приватбанка старым владельцам, в данный момент разрабатываются изменения в законодательство, которые сделают это невозможным.
В конце ноября кабинет министров Украины стал владельцем 100% акций украинского государственного Приватбанка. В декабре суд рассмотрит апелляцию на отмену национализации Приватбанка.
Отделение ПриватБанка
10 октября, 14:29
Зеленский заявил, что Украина не вернет Приватбанк Коломойскому
"Свою позицию наша команда уже четко отметила – мы действуем исключительно в интересах народа Украины и будем предпринимать все необходимые меры для защиты интересов украинцев, опираясь на украинское и международное законодательство. Нет никаких оснований для возвращения государственного банка старым акционерам. Более того, мы сделаем все возможное, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, которые были потрачены на национализацию банка", - сказал он в интервью агентству "РБК-Украина".
По его словам, в данный момент разрабатываются изменения в законодательство, которые сделают невозможным возврат банка бывшим владельцам.
"НБУ (Национальный банк Украины - Прим. ред.) действительно разрабатывает такие законодательные инициативы, и правительство сотрудничает с НБУ по этим проектам в рамках рабочих встреч. Эти решения призваны обезопасить налогоплательщиков от возможных негативных последствий судебных решений в отношении банков, которые были выведены НБУ с рынка", - сказал премьер, добавив, что Нацбанк был основным разработчиком этого текста и принятие таких изменений - вопрос "ближайшего будущего".
Игорь Коломойский
14 июня, 14:26
Приватбанк обязали выплатить почти миллион долларов компании Коломойского
Премьер сообщил также, что передача банка является техническим решением. "Это операционное, техническое решение, политического подтекста здесь точно нет", - заявил Гончарук.
Суд в Киеве в апреле 2019 года признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску украинского бизнесмена Игоря Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. НБУ обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка. Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации Приватбанка государством до окончательных выводов Верховного суда по данному вопросу.
Игорь Коломойский
17 мая, 08:00Президентские выборы на Украине
"Уникальный проходимец". Почему Коломойский вернулся на Украину
160000
Обсудить 0
Алексей ГончарукСитуация на УкраинеНацбанк УкраиныПриватБанкИгорь КоломойскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Обвиняемый в коррупции конгрессмен Хантер уйдет в отставку
Бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко
Эксперт предположил, чего ждать от "нормандской встречи"
Ополченцы Донецкой народной республики
ДНР передала тело погибшего офицера "Альфы" представителям Киева
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Украинский премьер заявил, что не имеет президентских амбиций
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский созвал заседание СНБО перед саммитом в "нормандском формате"
Президент России Владимир Путин
В Киеве хотят, чтобы Путин стал "голубем мира" на саммите в Париже
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
СМИ сообщили детали американских санкций против "Северного потока — 2"
Газовое оборудование в Львовской области Украины
"Нафтогаз" прокомментировал предложение Медведева по газу
Автомобиль украинской полиции в Киеве
В Киеве предупредили о массовых акциях в день "нормандского саммита"
Флаги государств СНГ
Медведев не исключил, что увидит представителей Киева на саммитах СНГ
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
В Госдуме назвали намерение провести марш на Крым политическим хайпом
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Раде назвали сроки принятия закона о децентрализации
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Медведев назвал условия заключения газового соглашения с Киевом
Вид на правый берег Днепра в Киеве
В Киеве рассказали о поводе для оптимизма перед "нормандской встречей"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган рассказал, когда турецкие вооруженные силы покинут Сирию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:21"Я очень по вам скучала": Ротару выступила на фестивале в Москве
10:21В Одинцово локализовали пожар в гостинице
10:20В ДТП с двумя микроавтобусами под Оренбургом погибли четыре человека
10:17СМИ сообщили о самоубийстве вице-губернатора Тамбовской области
10:16Эксперты выяснили, поедут ли россияне на Рождество в Европу
10:15В ДНР обвинили силовиков в неполном разминировании у Петровского
10:10В Москве в воскресенье пройдет бал кадетов
10:07Опубликовано видео пожара в гостинице в Одинцово
09:52Врачи рассказали о пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде подростков
09:45В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
09:44Лукашенко поздравил Путина с 20-летием подписания союзного договора
09:27Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве
09:25Площадь пожара в гостинице в Одинцово увеличилась до тысячи квадратов
09:20Джонсон пообещал ввести в Великобритании три категории рабочих виз
09:06Володин отметил важность договора о Союзном государстве
09:04В Крыму прошли учения Черноморского флота
08:56В Пентагоне назвали условия предоставления военной помощи Украине
08:48В Якутске мужчина остался жив после падения в вентиляционную шахту
08:39В Якутии проверяют обстоятельства смерти сотрудника СИЗО
08:32Ученые назвали три этапа старения человека
Лента новостейМолния