В Киеве разрабатывают закон, не дающий вернуть Приватбанк Коломойскому

"НБУ (Национальный банк Украины - Прим. ред.) действительно разрабатывает такие законодательные инициативы, и правительство сотрудничает с НБУ по этим проектам в рамках рабочих встреч. Эти решения призваны обезопасить налогоплательщиков от возможных негативных последствий судебных решений в отношении банков, которые были выведены НБУ с рынка", - сказал премьер, добавив, что Нацбанк был основным разработчиком этого текста и принятие таких изменений - вопрос "ближайшего будущего".