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РИА Новости

Минфин Украины передал Приватбанк кабинету министров

21:48 27.11.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваОтделение "ПриватБанка"
Отделение ПриватБанка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Отделение "ПриватБанка". Архивное фото
КИЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Кабинет министров Украины стал владельцем 100% акций украинского государственного Приватбанка, следует из данных Нацбанка.
В декабре суд рассмотрит апелляцию на отмену национализации Приватбанка.
Согласно данным Национального банка Украины, по состоянию на 25 сентября 2019 года владельцем 100% акций Приватбанка указано "государство в лице кабинета министров", тогда как на 1 января было указано "государство в лице министерства финансов".
Суд в Киеве в апреле 2019 года признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску украинского бизнесмена Игоря Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. НБУ обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка. Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации Приватбанка государством до окончательных выводов Верховного суда по данному вопросу.
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