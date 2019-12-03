Международный день инвалидов (International Day of Disabled Persons) ежегодно отмечается 3 декабря. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ГА ООН) 14 октября 1992 года. В этот день Ассамблея призвала государства-члены ООН проводить мероприятия, направленные на дальнейшую интеграцию инвалидов в жизнь общества.

На протяжении многих лет политика в отношении инвалидов изменялась : она прошла путь от обычного ухода за инвалидами в соответствующих учреждениях до получения образования детьми-инвалидами и реабилитации лиц, ставших инвалидами уже в зрелом возрасте. Созданы организации инвалидов, их семей и сторонников, которые выступают за улучшение условий жизни инвалидов. Появились такие концепции, как интеграция и включение инвалидов в нормальную жизнь общества, отражавшие растущее понимание потенциальных возможностей инвалидов.

В конце 1960-х годов в некоторых странах организации инвалидов начали разрабатывать новую концепцию инвалидности, которая учитывала тесную связь между ограничениями, которые испытывает инвалид, структурой и характером окружающей его среды и отношением населения к инвалидам.

Одновременно проблемы инвалидов все чаще стали освещаться в развивающихся странах. В некоторых из этих стран процент инвалидов от общей численности населения весьма высок, причем инвалиды, как правило, являются самыми бедными лицами в обществе.

За время своего существования ООН стремилась к улучшению положения инвалидов и условий их жизни. 9 декабря 1975 года была принята Декларация о правах инвалидов.

В 1981 год был объявлен ООН международным годом инвалидов. 3 декабря 1982 года была принята Всемирная программа действий в отношении инвалидов, 20 декабря 1993 года – Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов.

13 декабря 2006 года ГА ООН была принята Конвенция о правах инвалидов , закрепляющая основные права и свободы личности по отношению к людям с инвалидностью. Конвенция вступила в силу 3 мая 2008 года.

Согласно конвенции к инвалидам относятся "лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими".

Принципами конвенции являются: уважение присущего человеку достоинства и личной независимости; недискриминация; полное и эффективное вовлечение и включение в общество; уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента людского многообразия и части человечества; равенство возможностей; доступность; равенство мужчин и женщин; уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность.

Каждый год День инвалидов проходит по определенной теме . Тема 2019 года "Обеспечение активного участия инвалидов в жизни общества – реализация Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года".

По данным ООН, более одного миллиарда человек имеют ту или иную форму инвалидности.

Инвалиды относятся к самым изолированным группам населения в мире. Для них характерны более низкие показатели в области здоровья, образования и участия в экономической жизни общества, более высокие показатели нищеты, чем для обычных людей.

В сентябре 2012 года Россия передала в секретариат ООН ратификационную грамоту о присоединении к международной Конвенции о правах инвалидов.

3 декабря 2014 года президент РФ подписал Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов". Поправки внесли изменения в 25 российских законов, которые касаются сферы культуры, транспорта, судебной системы, соцзащиты и здравоохранения, информации и связи, а также политических и избирательных прав инвалидов.

В 2011 году в России начала работу программа "Доступная среда" , рассчитанная на пять лет. Ее целями стало формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы с целью интеграции инвалидов в общество.

В октябре 2015 года правительство РФ продлило государственную программу РФ "Доступная среда" до 2020 года. В программе расширилась сфера применения: были добавлены службы занятости и объекты пешеходной структуры. Среди других нововведений – повышение доступности учреждений дошкольного, дополнительного, высшего образования.

В январе 2018 года президент России поручил правительству продлить государственную программу по обеспечению для инвалидов доступности главных социальных и транспортных объектов до 2025 года.

В июне 2018 года президентом России подписан закон , предусматривающий право абитуриентов-инвалидов I и II групп подавать заявки в несколько вузов (до пяти соответственно).

29 декабря 2017 года Владимир Путин подписал закон о содействии центров занятости населения в трудоустройстве инвалидов.

В мае 2018 года Минтруд и Минобрнауки утвердили программу по сопровождаемому трудоустройству инвалидов от 18 до 44 лет.

С 1 января 2017 года в России действует Федеральный реестр инвалидов (ФРИ). Сведения в реестре включают в себя информацию о группе, причинах, дате установления инвалидности, об образовании, программах реабилитации, размере выплат и компенсаций, лекарственном обеспечении и прпрочем.

Согласно ФРИ, по состоянию на 1 сентября 2019 года, в России свыше 11,2 миллиона инвалидов, из них 6,4 миллиона женщин и 4,8 миллиона мужчин. Большинство составляют инвалиды II группы – около 5,3 миллиона, 4,5 миллиона инвалидов III группы и 1,4 миллиона инвалидов I группы. Более семи миллионов инвалидов – это люди старше 60 лет. У 85,7% причиной инвалидности является общее заболевание, инвалиды с детства составляют 10,4% от общей численности инвалидов.

По данным на 1 сентября 2019 года, в России работают 26,6% инвалидов трудоспособного возраста, что составляет более 920 тысяч человек.

Постановлением правительства РФ от 9 ноября 2018 года установлен новый обязательный показатель оценки эффективности работы руководителей федеральных и муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений – выполнение квоты по приему на работу инвалидов. Это решение направлено на содействие занятости инвалидов, в том числе через активизацию работы руководителей учреждений по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

В 2019 году была упрощена процедура экспертизы для установления инвалидности. Теперь медицинская организация передает направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) без участия гражданина. При отсутствии доступа к электронным системам это делается в бумажном виде с соблюдением требований законов о защите персональных данных и врачебной тайны.